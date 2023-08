10 rzeczy, o których musisz wiedzieć, przed podróżą do USA. To nie jest oczywiste

Ponadto należy dobrze zastanowić się, na jakiego typu pamiątki jesteśmy nastawieni. Do USA nie można wwozić m.in. żadnych nieprzetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego, również wszystkie domowej produkcji wędliny są zabronione. Niezadeklarowanie przewozu żywności może skutkować grzywną w wysokości nawet do 10 tys. dolarów (ok. 41,4 tys. zł). Ponadto niedozwolone jest np. wwożenie wszelkich sadzonek, kwiatów oraz innych roślin. Jeśli chodzi o pamiątki przywożone do Polski - warto pomyśleć nad zakupem sprzętów elektronicznych, ponieważ są to towary całkowicie zwolnione od cła, a dzięki temu można je zakupić taniej niż w naszym kraju.