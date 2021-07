10. urodziny Nextbike – 55 miast, miliony użytkowników, miliardy przejechanych kilometrów

8 czerwca 2011 we Wrocławiu, dzięki Nextbike Polska, powstał jeden z pierwszych systemów wypożyczalni miejskich rowerów, który był wzorem i motywacją dla innych miast starających się zapewnić swoim mieszkańcom możliwość swobodnego korzystania z ogólnie dostępnych rowerów. Polacy, zakochani w rowerowej swobodzie i niezależności, szybko zaczęli traktować lokalne rowery jako nieodłączny element komunikacji miejskiej. Co ważne, tworzone przez Nextbike miejskie systemy wypożyczeni rowerów to jeden z pierwszych w Polsce przykładów systemu ekonomii dzielenia (sharing economy) – tak ważny teraz symbol oszczędności i dbałości o środowisko – dzięki któremu można korzystać z rzeczy nie posiadając jej na własność.