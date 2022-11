11 listopada – w Polsce to Dzień Niepodległości, a w Chinach wielkie święto zakupów

W ostatnich latach, wraz z ciągłym rozwojem gospodarki Chin oraz zwiększeniem dochodów mieszkańców i szybkim rozwojem rynku konsumenckiego, konsumpcja stała się główną siłą napędową wzrostu gospodarczego Chin. Od 2011 do 2019 r. wskaźnik konsumpcji w Chinach wynosił średnio 53,4%.W 2020 r., pomimo wpływu epidemii koronawirusa, stosunek ostatecznych wydatków na spożycie do PKB nadal wynosił 54,3%. Od stycznia do czerwca 2021 r. całkowita sprzedaż detaliczna towarów konsumpcyjnych wyniosła 21,19 bilionów juanów, co oznacza wzrost o 23,0% rok do roku, a średnia dwuletnia stopa wzrostu wyniosła 4,4%. Sprzedaż detaliczna towarów konsumpcyjnych innych niż samochody wyniosła blisko 19 mld juanów, co stanowi wzrost o 22,2%. To pokazuje, że konsumpcja w Państwie Środka stale utrzymuje się na wysokim poziomie.