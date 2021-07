14 LIPCA OTWARCIE NOWEJ STREFY ENERGYLANDII - AQUALANTIS

Zajmująca, aż 6 hektarów Aqualantis ze swą największą atrakcją Abyssus, który jest Double Launch Coasterem typu Shockwave, jest stylizowane na starożytne miasto Atlantis. Raz zalane wodą, czekało wieki na śmiałków, którzy odważą się odkryć tajemnice podwodnego świata. Tak teraz goście Energylandii będą mogli znaleźć się w roli odkrywców, sprawdzając co do zaproponowania ma nowa, ogromna strefa Aqualantis. Uliczki królestwa oceanu zaprowadzą zwiedzających do flagowego roller coastera Abyssus, rodzinnej zabawy podczas przejażdżki EKIPA Light Explorers, kliku mniejszych karuzel dla młodszych gości oraz do nowo otwartych punktów gastronomicznych i stref wypoczynkowych, pokazu Aqua Jump i wielu więcej.