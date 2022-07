3 powody, dla których warto stawiać na wakacje last minute

Atrakcyjne kierunki za niską cenę

Wiele osób nie przypuszcza, że za niewielką cenę da się odwiedzić kraj, który znajduje się na drugiej połowie kuli ziemskiej. Ceny wyjazdów do azjatyckich lub afrykańskich państw są zwykle dosyć wysokie. Płacąc za ofertę last minute otrzymujemy dokładnie to samo, lecz w niższej kwocie. Nie oznacza to jednak, że będziemy gorzej traktowani bądź ugoszczeni w nie najlepszych warunkach. Otrzymujemy zawsze ofertę taką samą jak osoby, które zakupiły te same wakacje dużo wcześniej, bardzo często po wyższej cenie. Warto także wiedzieć, że każdego podróżującego chronią te same uregulowania prawne i przysługują określone prawa. Żadne biuro podróży nie może sobie pozwolić na utratę reputacji.