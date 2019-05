5 niebanalnych miejsc na wakacje dla poszukiwaczy adrenaliny

Poznaj kilka ciekawych, nietuzinkowych kierunków wakacyjnych, w których wszyscy fani mocnych wrażeń znajdą coś dla siebie. Skoki na bungee, parki linowe, pływanie z rekinami i wiele innych mrożących krew w żyłach atrakcji, które poruszą nawet najbardziej odważnych podróżników. Pamiętaj, by przed taką wyprawą zadbać o solidne ubezpieczenie.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Na całym świecie znajdziesz wiele niezwykłych atrakcji, które pomogą ci wyjść ze strefy komfortu (Materiały prasowe)

Zadbaj o bezpieczeństwo w podróży… ekstremalnej

Znudziły ci się godziny spędzone na wylegiwaniu się na tropikalnych plażach czy zwykłe wspinaczki górskie? Chciałbyś zrobić coś bardziej szalonego? Na całym świecie znajdziesz wiele niezwykłych atrakcji, które pomogą ci wyjść ze strefy komfortu. Jednak, zanim wyruszysz w drogę, zadbaj o odpowiednie ubezpieczenie.

Planując uprawianie sportów wyczynowych, takich jak nurkowanie czy skoki z wysokości, zapytaj swojego ubezpieczyciela lub doczytaj w OWU (Ogólnych Warunkach Umowy), czy Twoja polisa turystyczna obejmuje tego rodzaju atrakcje. Ubezpieczenie podróżne powinno zapewnić Ci w razie potrzeby odpowiednio wysokie środki w ramach polisy OC, NNW czy w związku z wystąpieniem konieczności pokrycia ewentualnych kosztów leczenia.

Nie zapomnij też zabrać ze sobą karty EKUZ. Pozwoli Ci ona w wybranych państwach Unii Europejskiej skorzystać z bezpłatnej pomocy lekarskiej. Jeśli wybierasz się gdzieś dalej, koniecznie sprawdź dany kraj na mapie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tam znajdziesz porady związane z podróżą do danego państwa oraz informacje na temat polskiej instytucji w tej okolicy. Warto spisać dane kontaktowe do takiego urzędu, by w razie potrzeby móc poprosić o pomoc. Co więcej, zadbaj o swoje bezpieczeństwo, także czytając o miejscowych zwyczajach. Jest to szczególnie istotne, gdy wybierasz się na Bliski Wschód lub do południowej Afryki.

1. i 2. miejsce: Zrób odważny krok w dół

Patrzysz w dół, widzisz wielką przepaść, skaczesz… To nie koszmar, a szansa na pokonanie lęku wysokości za sprawą skoku na bungee! W Europie znajdziesz wiele niezwykłych miejsc, które umożliwią Ci zrealizowanie tego ekstremalnego marzenia. Przykładowo w Austrii znajduje się Most Europabrücke. Ta wielka konstrukcja unosi się ok. 192 m nad ziemią, co sprawia, że skok z tej kolosalnej budowli umożliwia przeżycie spadku swobodnego o długości nawet 10 sekund! Na jeszcze większych śmiałków czeka wiszący most Niouc w Szwajcarii. Spadanie na linie z ruchomej konstrukcji, z pewnością dostarczy ci wielu niezapomnianych wrażeń.

3. i 4. miejsce: Lataj w górach albo popływaj… z rekinami Szukasz sposobów na wyjście ze swojej strefy komfortu i chcesz poczuć prawdziwy dreszcz emocji? Wybierz się na ekstremalną wyprawę na Malediwy, by w Maaya Thila popływać z rekinami. To niezwykła okazja na zobaczenie tych 15-tonowych zwierząt swobodnie przemierzających wody Oceanu Indyjskiego.

Jeśli marzysz o tym, by skoczyć ze spadochronu, i chcesz zrobić to porządnie – wybierz się w okolice Fox Glacier w Nowej Zelandii. Tego rodzaju przeżycie i zapierające dech w piersiach widoki na lodowiec mogą okazać się najlepszą przygodą, która dotychczas cię spotkała.

5. miejsce: Dla wielbicieli białego… ekstremalnego szaleństwa Jeśli jesteś fanem raczej zimnego klimatu, wybierz się do Kanady, gdzie czeka na ciebie wiele oryginalnych atrakcji. Jedną z nich będzie z pewnością przejażdżka psim zaprzęgiem po arktycznej pustyni. Mroźny wiatr, cisza oraz spokój otoczenia nie tylko pozwolą ci zostawić wszystkie dręczące cię myśli za sobą, ale i odprężyć się w niecodziennych warunkach. Do tego towarzystwo energicznych psów z pewnością poprawi ci humor.