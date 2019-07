Albania. Bałkański luz i… bunkier jako pamiątka z wakacji

Od kilku lat przeżywa turystyczny boom. Polacy coraz częściej wybierają na urlop sąsiadkę Grecji i Macedonii, doceniając nadmorskie plaże czy cuda natury. Po Albanii historycznym szlakiem oprowadzi nas Izabela Nowek, która od 8 lat mieszka i pracuje w tym pięknym kraju.

Albania to kraj położony w południowej Europie, z dostępem do Morza Adriatyckiego na zachodzie i Morza Jońskiego na południu. Wybrzeże morskie ciągnie się na niemal 370 kilometrów i wyróżnia się niezwykłą urodą. A ponadto do odwiedzin zachęcają nadmorskie plaże, miasta z licznymi zabytkami i cuda natury. Polacy chętnie przyjeżdżają nad Riwierę Albańską, choć z 6. miejsca najchętniej wybieranych kierunków spadła o oczko niżej w porównaniu do ubiegłego roku, mimo że ceny nadal są atrakcyjne, a infrastruktura turystyczna z roku na rok jest na coraz wyższym poziomie.