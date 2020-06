Antwerpia, czyli najcenniejsze miasto w całej Europie. Jakie są jej największe atrakcje i co koniecznie trzeba zobaczyć w Antwerpii?

Antwerpia to miasto położone w północnej części Belgii. Jest uznawane za jedno z najpiękniejszych i najbardziej interesujących europejskich miast, które przyciąga między innymi miłośników sztuki. Jest to doskonały kierunek na weekendową wycieczkę, ale można tam spędzić zdecydowanie więcej czasu. Co należy zobaczyć, będąc w Antwerpii?

Antwerpia – gdzie jest?

Antwerpia*położona jest na północy Belgii nad rzeką Skalda*. Należy do Regionu Flamandzkiego. Jest największym i najważniejszym miastem portowym w Belgii, a także drugim co do wielkości miastem portowym Europy. Co ciekawe, Antwerpia to światowy największy ośrodek, w którym szlifuje się diamenty, w związku z czym mówi się o niej, jako o najcenniejszym mieście Europy.

Antwerpia – co zobaczyć?

Antwerpia to miasto o wyjątkowym klimacie i uroku, który najlepiej poczuć spacerując po jej uliczkach. Dobrym pomysłem jest również wypożyczenie roweru, którym można szybko dotrzeć do najważniejszych miejsc w mieście. Co koniecznie trzeba zobaczyć, będąc w Antwerpii?

1. Dworzec Antwerpen-Centraal: główny dworzec kolejowy jest z pewnością jednym z najbardziej nietypowych budynków tego typu w Europie. Dworzec powstawał pod koniec XIX i na początku XX wieku, a swój nietypowy wygląd zawdzięcza wielu kolumnom, wieżom, szklanym kopułom oraz balkonom.

2. Diamentowa dzielnica: mieści się obok dworca i jest zdecydowanie najbardziej cenną częścią miasta. W dzielnicy tej znajdują się siedziby najlepszych w swoim fachu szlifierzy kamieni szlachetnych. Nie brakuje tam również sklepów jubilerskich, w których dominuje diamentowa biżuteria. Co ciekawe, szacuje się, że około 80% diamentów na świecie sprzedaje się właśnie w Antwerpii.

3. Grote Markt: największy plac w mieście, na którym chętnie spotykają się mieszkańcy Antwerpii. Niektóre budynki na placu powstały już w XVI wieku, a jedną z najważniejszych atrakcji jest renesansowy ratusz. W centralnej części placu znajduje się fontanna Brabo, a dookoła podziwiać można kupieckie domy cechowe i kamienice.

4. Zamek Het Steen: to najstarsza budowla w mieście, położona nad brzegami rzeki. Zamek wybudowany był w latach 1200-1225, ale w późniejszym czasie był wielokrotnie przebudowywany. Od połowy XV do połowy XIX wieku zamek pełnił funkcję więzienia.

5. Katedra Najświętszej Marii Panny: jest jedną z największych i najbardziej spektakularnych kościołów gotyckich na terenie Belgii. Warto zobaczyć ją nie tylko z zewnątrz, ale również w środku - w jej zachwycającym wnętrzu można zobaczyć również działa Rubensa.

6. Dom Rubensa: budynek, w którym mieszkał słynny malarz epoki baroku. Do domu przynależy również część, która służyła artyście za studio. W tej części domu malarz tworzył swoje największe dzieła. W muzeum turyści mogą zobaczyć dzieła malarza, a także obejrzeć pomieszczenia, w których mieszkał Rubens, w tym salon, sypialnię, kuchnię oraz jadalnię.

7. Dzielnica Zurenborg: jest częścią miasta, w której odpocząć można od tłumów turystów i pospacerować po klimatycznych uliczkach. Można tutaj zobaczyć między innymi neoklasycystyczne rezydencje i secesyjne domy.

Antwerpia – jakie atrakcje oferuje?

Oprócz tego, że przyciąga wieloma zabytkami i ciekawymi miejscami, Antwerpia jest miastem, które po zmroku tętni życiem. To świetny kierunek dla osób, które chcą się wytańczyć i wyszaleć. Jest to raj dla smakoszy, a także zwolenników piwa. Najbardziej znane na świecie belgijskie specjały to gofry i frytki, które tradycyjnie smaży się na wołowym łoju.

Po północy atrakcji należy szukać w szczególności w centrum miasta oraz wokół brzegów Skaldy. Najciekawsze polecane bary i puby, które warto odwiedzić to między innymi:

· De Vargant – to najlepsze miejsce do spróbowania belgijskiego specjału jenever, czyli gęstego ginu z dodatkiem jałowca,

· De Muze – pub, w którym codziennie na żywo grana jest muzyka jazzowa,

· Peters Vaetje – oferuje smaczne jedzenie i ponad 200 różnych gatunków piwa,

· Cafe d’Anvers - dyskoteka funkcjonująca mniej więcej od 30 lat, która znajduje się w kościele z XVI wieku.

Ruszyły loty międzynarodowe z Polski. Byliśmy na lotnisku w Gdańsku