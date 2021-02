Arabia Saudyjska chce przyciągnąć turystów. Powstaje kurort Coral Bloom

To ma być jeden z najlepszych kurortów nad Morzem Czerwonym. Mowa o Coral Bloom, który - mimo że jest dopiero w fazie projektu – już teraz rozbudza wyobraźnię wielu urlopowiczów, lubujących się we wczasach na "bogato".

Shurayrah - luksusowe wakacje na naturalnie pięknej wyspie

"Nasza wizja Shurayrah jest zainspirowana naturalnym stanem wyspy, a hotele zaprojektowane zostały tak, by sprawiać wrażenie, jakby wyrzucały na brzeg plaże i tuliły się do wydm prawie jak drewno wyrzucane przez wodę" – powiedział Gerard Evenden, szef studia w Foster + Partners. "Użyte przez nas materiały i ich niewielki wpływ zapewniają ochronę dziewiczego środowiska, a dodatki, które wprowadzamy na wyspie, wzmacniają to, co już tam jest – stąd nazwa Coral Bloom".