Aresztowana za bikini. Turystka z Tajwanu pokazała zbyt wiele na wyspie Boracay

Podróżowanie po świecie jest wspaniałe i dostarcza wielu emocji. Czasami trzeba mieć się jednak na baczności, by z wyjazdów przywozić same pozytywne wspomnienia. O tym, że niewiedza nie popłaca, przekonała się niedawno turystka, która została aresztowana za niestosowny ubiór.



Sprawa wzbudziła olbrzymie kontrowersje. O zatrzymaniu turystki obszernie informowała zaś prasa i telewizja w całym kraju. Funkcjonariusze nie mieli wątpliwości, że postąpili właściwie, a ich komentarz dotyczący zajścia przytaczany był przez media na całym świecie. "Powinni szanować naszą kulturę oraz tradycję, a także to, co my nazywamy przyzwoitością" - wyjaśniał cytowany przez stację CNN szef lokalnej policji, zwracając uwagę na zachowanie niektórych przyjezdnych. Pikanterii sprawie dodawał fakt, że Boracay należy do czołówki najmodniejszych ośrodków wypoczynkowych na świecie, gdzie ubranych skąpo plażowiczów przecież nie brakuje.