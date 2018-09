ARTEfakty. Pruszkowski Festiwal Archeologiczny

W dniach 8-15 września Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie organizuje już drugą edycję wyjątkowego wydarzenia z pogranicza nauki, sztuki oraz rozrywki: Pruszkowski Festiwal Archeologiczny ARTEfakty.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Festiwal jest projektem skierowanym zarówno do osób, które chcą się zaangażować w wydarzenie przez dłuższy czas (kilkudniowe warsztaty), jak i do tych, którzy pozostając bardziej obserwatorami, chcą korzystać z jednodniowej oferty wypełnionej różnorodnymi propozycjami (Materiały prasowe)

Po raz kolejny nadarzy się okazja, aby poznać na nowo jedno z największych odkryć archeologii polskiej, czyli sięgający starożytnych czasów, wysoce wyspecjalizowany w masowej produkcji żelaza, ośrodek hutniczy. Stanowiska archeologiczne tworzące ośrodek są unikatowym zabytkiem europejskiego dziedzictwa kulturowego. Muzeum zaprasza - niech Pruszków stanie się miastem archeologii i sztuki!

Harmonogram: • 8 września, godz. 15:00 – DEBATA artystów i naukowców dotycząca różnych aspektów życia codziennego społeczności pradziejowych, która będzie również okazją do dyskusji na temat popularyzacji dziedzictwa. Wystąpienia naukowców staną się inspiracją dla procesu twórczego artystów. Debata jest adresowana do uczestników warsztatów zamkniętych.

• 9 – 14 września – działania artystyczne inspirowane tematyką Mazowieckiego Centrum Metalurgicznego.

• 14 września, godz. 20:00 – (otwarcie Festiwalu) SPOTKAĆ PROSPERA – WIDOWISKO PLENEROWE (Lwowski Akademicki Teatr Woskresinnia – Ukraina) – na fabułę spektaklu składają się cztery sztuki Williama Szekspira: „Burza”, „Romeo i Julia”, „Sen nocy letniej” i „Hamlet”. W każdej z nich można odnaleźć nawiązania do tekstów starożytnych.

• 15 września, godz. 11:00 – 20:00 – impreza skierowana do szerokiej publiczności - część finałowa (godz. 19:00 – spektakl jako zwieńczenie warsztatów teatralnych – będzie to forma zakończenia Festiwalu).

W ramach projektu Muzeum planuje kilkadziesiąt różnorodnych form aktywności skierowanych do odbiorców w każdym wieku.

DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE inspirowane tematyką Mazowieckiego Centrum Metalurgicznego. Czas trwania: 8 – 14 września. Prezentacja efektów działań artystycznych nastąpi 15 września.

DEBATA artystów i naukowców dotycząca różnych aspektów życia codziennego społeczności pradziejowych, która będzie również okazją do dyskusji na temat popularyzacji dziedzictwa. Wystąpienia naukowców staną się inspiracją dla procesu twórczego artystów (8 września).

• PLENER RZEŹBIARSKI, którego efektem będą rzeźby twórczo interpretujące materię historyczną. Powstałe dzieła pozostaną w przestrzeni miejskiej Pruszkowa.

• WARSZTATY PLAKATU, podczas których powstaną plakaty bądź interpretacje graficzne na temat Mazowieckiego Centrum Metalurgicznego.

• WARSZTATY STREET ART, które mają zainspirować mieszkańców Pruszkowa do podjęcia dialogu ze sztuką i przeszłością. Rezultatem warsztatów będzie mural.

• WARSZTATY TEATRALNE, podczas których tekst antyczny zinterpretujemy w kontekście szeroko rozumianego teatru przedmiotu. Ten rodzaj działania zostanie wykorzystany do promocji dziedzictwa pradziejowego.

SPOTKAĆ PROSPERA – WIDOWISKO PLENEROWE (Lwowski Akademicki Teatr Woskresinnia – Ukraina) – na fabułę spektaklu składają się cztery sztuki Williama Szekspira: „Burza”, „Romeo i Julia”, „Sen nocy letniej” i „Hamlet”. W każdej z nich można odnaleźć nawiązania do tekstów starożytnych (14 września).

ANTYK OD KUCHNI – REKONSTRUKCJA HISTORYCZNA przedstawiająca starożytne zawody i profesje. Tematem przewodnim wydarzenia będzie kuchnia antyczna (15 września).

UCZTA TRYMALCHIONA – WIDOWISKO inspirowane motywami z „Satyrikonu” Petroniusza, wprowadzające w fascynujący świat uczt organizowanych przez rzymskie elity okresu wczesnego Cesarstwa (15 września).

TEATR KAMISHIBAI – pilotażowy spektakl PROJEKTU EDUKACYJNEGO dla przedszkoli i szkół, opowiadający o starożytnych hutnikach (15 września).

Promocja KOMIKSU inspirowanego tematyką Mazowieckiego Centrum Metalurgicznego (15 września).

STACJA SITODRUK – tworzenie własnych niepowtarzalnych projektów wzorów inspirowanych historią starożytną i odbijanie ich na bawełnianych torbach lub dyplomach (15 września).

STACJA SZABLON – tworzenie kolaży z szablonów nawiązujących do historii hutnictwa, na specjalnie przygotowanych ściankach gipsowo-kartonowych (15 września).

SZTUKA TWORZENIA W MROKU - WARSZTATY DLA DZIECI – uczestnicy zapoznają się z najstarszymi przejawami twórczości artystycznej człowieka i spróbują ją odtworzyć.

Dlaczego warto wziąć udział w ARTEfaktach? Festiwal jest projektem skierowanym zarówno do osób, które chcą się zaangażować w wydarzenie przez dłuższy czas (kilkudniowe warsztaty), jak i do tych, którzy pozostając bardziej obserwatorami, chcą korzystać z jednodniowej oferty wypełnionej różnorodnymi propozycjami (stanowiska rekonstrukcyjne, widowisko, wykłady, spotkania, warsztaty). Wszystkie działania odbywające się w placówkach edukacyjnych, muzeum i przestrzeni miejskiej poprowadzą profesjonaliści (edukatorzy muzealni, animatorzy, naukowcy oraz artyści), aby w atrakcyjny i jak najciekawszy sposób przybliżyć odbiorcom świat starożytnych mieszkańców dzisiejszych okolic Pruszkowa.

Muzeum z radością pragnie również poinformować, że wydarzenie zostało objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 oraz dofinansowane ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra".

Program szczegółowy: Na wszystkie wydarzenia Festiwalu wstęp jest bezpłatny.

8–14 WRZEŚNIA

DEBATA

PLENER RZEŹBIARSKI

TWORZENIE MURALU

WARSZTATY PLAKATU

WARSZTATY TEATRALNE

MIEJSCE: MUZEUM

(obowiązują wcześniejsze zapisy)

14 WRZEŚNIA

GODZ. 20.00

OTWARCIE FESTIWALU

WIDOWISKO PLENEROWE SPOTKAĆ PROSPERA

LWOWSKI AKADEMICKI TEATR WOSKRESINNIA (LWÓW, UKRAINA)

MIEJSCE: CENTRUM KULTURY I SPORTU

(bez ograniczeń wiekowych)

15 WRZEŚNIA

GODZ. 11.00–20.00

MIEJSCE: MUZEUM / CENTRUM KULTURY I SPORTU / PARK POTULICKICH

GODZ. 11.00 – ROZPOCZĘCIE; PRZEJŚCIE UCZESTNIKÓW Z MUZEUM DO STANOWISK REKONSTRUKTORÓW

MIEJSCE: MUZEUM / PARK POTULICKICH

(bez ograniczeń wiekowych)

GODZ. 11.30 – TARG NIEWOLNIKÓW – STATUS I POZYCJA NIEWOLNIKÓW W SPOŁECZEŃSTWIE STAROŻYTNEGO RZYMU

MIEJSCE: PARK POTULICKICH

(bez ograniczeń wiekowych)

GODZ. 12.00 – OPOWIEŚCI O STAROŻYTNOŚCI

MIEJSCE: PARK POTULICKICH

(młodzież i dorośli)

GODZ. 12.00 – TEATR KAMISHIBAI – PILOTAŻOWY SPEKTAKL PROJEKTU EDUKACYJNEGO DLA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ, OPOWIADAJĄCY O STAROŻYTNYCH HUTNIKACH

MIEJSCE: MUZEUM

(dzieci 4+)

GODZ. 12.30 – MUZYKA ANTYCZNA – KONCERT I PREZENTACJA STAROŻYTNYCH INSTRUMENTÓW, TAKICH JAK: AULOS, FLETNIA PANA CZY KITARA

MIEJSCE: PARK POTULICKICH

(bez ograniczeń wiekowych)

GODZ. 13.00 – OPOWIEŚCI O STAROŻYTNOŚCI

MIEJSCE: PARK POTULICKICH

(młodzież i dorośli)

GODZ. 13.00 – WERNISAŻ – PLENER RZEŹBIARSKI

MIEJSCE: OGRÓD PRZY MUZEUM

(młodzież i dorośli)

GODZ. 13.30 – MIM ANTYCZNY/FARSA – TEATR ULICZNY W STAROŻYTNYM RZYMIE

MIEJSCE: PARK POTULICKICH

(bez ograniczeń wiekowych)

GODZ. 14.00 – OPOWIEŚCI O STAROŻYTNOŚCI

MIEJSCE: PARK POTULICKICH

(młodzież i dorośli)

GODZ. 14.00 – KOMIKSOWA OPOWIEŚĆ PROMUJĄCA MAZOWIECKIE CENTRUM METALURGICZNE – WYDANIE PUBLIKACJI, UDOSTĘPNIENIE NAKŁADU. SPOTKANIE Z RYSOWNIKIEM

MIEJSCE: MUZEUM

(młodzież i dorośli)

GODZ. 14.30 – POKAZ MODY RZYMSKIEJ – STROJE, PACHNIDŁA I BIŻUTERIA

MIEJSCE: PARK POTULICKICH

(bez ograniczeń wiekowych)

GODZ. 15.00 – OPOWIEŚCI O STAROŻYTNOŚCI

MIEJSCE: PARK POTULICKICH

(młodzież i dorośli)

GODZ. 15.00 – WERNISAŻ – MURAL

MIEJSCE: CENTRUM KULTURY I SPORTU

(młodzież i dorośli)

GODZ. 15.30 – KUPIEC RZYMSKI – OPOWIEŚĆ O HANDLU W CESARSTWIE, KATEGORIACH KUPCÓW I ICH DZIWNYM STATUSIE

MIEJSCE: PARK POTULICKICH

(bez ograniczeń wiekowych)

GODZ. 16.00 – WERNISAŻ – WARSZTATY PLAKATU

MIEJSCE: CENTRUM KULTURY I SPORTU

(młodzież i dorośli)

GODZ. 16.30 – IGRZYSKA GLADIATORSKIE. PREZENTACJA GLADIATORÓW I ICH UZBROJENIA. OPOWIEŚĆ O WALKACH I OBYCZAJACH

MIEJSCE: PARK POTULICKICH

(bez ograniczeń wiekowych)

GODZ. 17.00 – POKAZ WYPALANIA NACZYŃ W PIECU GARNCARSKIM

MIEJSCE: OGRÓD PRZY MUZEUM

(bez ograniczeń wiekowych)

GODZ. 18.00 – UCZTA TRYMALCHIONA – WIDOWISKO PLENEROWE

WIDOWISKO INSPIROWANE MOTYWAMI Z SATYRIKONU PETRONIUSZA. NARRATOR WPROWADZI WIDZÓW W ŚWIAT BANKIETÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ ELITY RZYMSKIE. KOMENTARZ UZUPEŁNIĄ WYSTĘPY AKTORÓW I ŻONGLERÓW, POKAZ WALKI ZAPAŚNICZEJ I WYSTĘPY GLADIATORÓW

MIEJSCE: PARK POTULICKICH

(bez ograniczeń wiekowych)

GODZ. 19.00 – WALNY TEATR – SPEKTAKL PLENEROWY – ARTEFAKTY

„POTRZEBA PORUSZENIA OBRAZU WŁASNYMI DŁOŃMI TOWARZYSZYŁA CZŁOWIEKOWI OD PIERWSZEGO OBRAZU, KTÓRY STAŁ SIĘ UDZIAŁEM JEGO WYOBRAŹNI. (…)

DĄŻENIE CZŁOWIEKA DO OBRAZU POZBAWIONEGO CIENIA LUDZKICH DŁONI ZAOWOCOWAŁO WYNALEZIENIEM NAJPIERW TEATRU CIENI, POTEM FOTOPLASTIKONU CZY ANIMACJI POKLATKOWEJ. TECHNOLOGIA WYGRAŁA, NATOMIAST POTRZEBA PORUSZENIA OBRAZU POZOSTAŁA. Z TEJ POTRZEBY NARODZIŁ SIĘ AUTORSKI POMYSŁ PORUSZANIA OBRAZU STRUMIENIAMI POWIETRZA”. W TRAKCIE SPEKTAKLU PORUSZONE ARTEFAKTY OPOWIEDZĄ NAM SWOJE HISTORIE

MIEJSCE: OGRÓD PRZY MUZEUM

(bez ograniczeń wiekowych)

STAŁE STANOWISKA FESTIWALU

ZWIEDZANIE OD GODZ. 11.00 DO 19.00

MURAL

MIEJSCE: CENTRUM KULTURY I SPORTU

(bez ograniczeń wiekowych)

WYSTAWA PLAKATU

MIEJSCE: CENTRUM KULTURY I SPORTU

(bez ograniczeń wiekowych)

WYSTAWA RZEŹBY

MIEJSCE: OGRÓD PRZY MUZEUM

(bez ograniczeń wiekowych)

STACJA SITODRUK

MIEJSCE: PARK POTULICKICH

(bez ograniczeń wiekowych)

STACJA SZABLON

MIEJSCE: PARK POTULICKICH

(młodzież i dorośli)

WARSZTATY DLA DZIECI SZTUKA TWORZENIA W MROKU

MIEJSCE: MUZEUM

(dzieci 6+)

STANOWISKA REKONSTRUKTORÓW

MIEJSCE: PARK POTULICKICH

(bez ograniczeń wiekowych)

STANOWISKA REKONSTRUKTORÓW – STAROŻYTNY RZYM:

• KUCHNIA RZYMSKA – DUŻA JADŁODAJNIA MIEJSKA. KULTURA STOŁU

• GARBARZ – SPOSOBY POZYSKIWANIA SUROWCÓW I WYTWARZANIA WYROBÓW SKÓRZANYCH

• TARG NIEWOLNIKÓW – STATUS I POZYCJA NIEWOLNIKÓW W SPOŁECZEŃSTWIE STAROŻYTNEGO RZYMU

• WARSZTAT TKACZA I FARBIARZA – OBSŁUGA KROSNA. LEKCJE SZYCIA. PROCES UZYSKIWANIA KOLORÓW I FARBOWANIA TKANIN

• SZEWC – SPOSOBY WYTWARZANIA OBUWIA

• KUPIEC – OPOWIEŚĆ O HANDLU RZYMSKIM

• MUZYK – PREZENTACJA ZREKONSTRUOWANYCH INSTRUMENTÓW, ICH DŹWIĘKÓW I SPOSOBU KOMPONOWANIA MUZYKI

• CIEŚLA – PREZENTACJA NARZĘDZI. POKAZ RZEMIOSŁA

• GARNCARZ – POKAZ PRACY STAROŻYTNEGO PIECA GARNCARSKIEGO. PREZENTACJA NACZYŃ

• PASTERZ – ŚWIAT PASTERZY. TECHNICZNE ASPEKTY WYPASU OWIEC I KÓZ

• ROGOWNIK – TWORZENIE PRZEDMIOTÓW Z KOŚCI ORAZ ROGU

• AKTORZY I KUGLARZE – POKAZY OGNIOWE, ŻONGLERKA, AKROBATYKA, MASKI I KOSTIUMY

• PIŚMIENNICTWO – O TYM, JAK PISANO W STAROŻYTNOŚCI. INSCENIZACJA SZKOŁY

• MOZAIKI I MALARSTWO – UKŁADANIE MOZAIK I MALOWANIE PORTRETÓW

• ŚWIAT KOBIET ANTYKU – ROLA KOBIETY W SPOŁECZEŃSTWIE. PRZEDMIOTY CODZIENNEGO UŻYTKU. KOSMETYKI

• ŚWIAT GIER I ZABAW – PREZENTACJA SPOSOBÓW SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU ZARÓWNO W DOMOSTWACH RZYMSKICH, JAK I w MIEJSCACH PUBLICZNYCH

• ŁUCZNICTWO I TECHNIKI ŁOWIECKIE – POKAZ WYROBU ŁUKÓW. PREZENTACJA TECHNIK I NARZĘDZI ŁOWIECKICH

• SZKOŁA GLADIATORSKA – OPOWIEŚĆ O PROFESJI. DLA CHĘTNYCH: PROGRAM ĆWICZEŃ I SZERMIERKI

• ODDZIAŁ LEGIONOWY – OPOWIEŚCI O ARMII RZYMSKIEJ: WYPOSAŻENIE, SPOSOBY WALKI, STRUKTURY, RELACJE Z MIESZKAŃCAMI IMPERIUM

• PŁATNERZ LEGIONOWY – WYRÓB PANCERZY, PASÓW, BRONI I EKWIPUNKU

• MEDYK LEGIONOWY – TAJNIKI I MOŻLIWOŚCI MEDYCYNY RZYMSKIEJ. POKAZY NARZĘDZI I OPERACJI

• STANOWISKO GRECKIE – HOPLICI, FILOZOF I SPORTOWCY OPOWIEDZĄ O PRZYGOTOWANIACH DO IGRZYSK OLIMPIJSKICH W STAROŻYTNEJ GRECJI ORAZ ZWIĄZKACH SPORTU Z FILOZOFIĄ, POLITYKĄ I WOJSKOWOŚCIĄ. DLA CHĘTNYCH: UDZIAŁ W ĆWICZENIACH POŁĄCZONYCH Z PREZENTACJĄ WYBRANYCH DYSCYPLIN OLIMPIJSKICH

Uprzejmie informujemy, że spotkanie autorskie z dr Martą Guzowską – autorką komiksu „ARTEfakt” odbędzie się we wtorek, 25 września o godz. 19:00. Jest to wydarzenie towarzyszące Pruszkowskiemu Festiwalowi Archeologicznemu ARTEfakty. Serdecznie zapraszamy – wstęp wolny!