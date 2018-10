Atrakcje polskich miast po sezonie. Wakacje w Polsce

Polskie city break to ciekawa i niedroga opcja na przedłużony wypad. Najciekawszym wyborem są największe miasta, takie jak Kraków czy Gdańsk, gdzie zwyczajnie nie da się nudzić. Na miejsce dojeżdżamy autem albo busem.

Po co podróżować po sezonie? To proste. Jest znacznie taniej, mniej tłoczno, a do atrakcji turystycznych nie będziemy stali w długich kolejkach. Łatwiej również znaleźć dobre zakwaterowanie w centrum miast w ostatniej chwili, a spokojniejsza atmosfera podczas zwiedzania i spacerów to zasługa trwającego roku szkolnego i dzieci grzecznie siedzących w klasach.