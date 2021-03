Atrakcje Wilna. Idealne miasto na weekend, na dodatek tanie i blisko Polski

Wilno, będące stolicą Litwy, to jedno z największych miast w krajach bałtyckich. Zachwyca urokliwą starówką pełną klimatycznych uliczek. To także miasto nieodłącznie związane z Adamem Mickiewiczem oraz miejsce licznych pielgrzymek do Ostrej Bramy. Poznajmy najciekawsze atrakcje turystyczne Wilna, w którym nie brak polskich akcentów.

Wilno kusi niskimi cenami Źródło: Getty Images