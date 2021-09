Australia. Loty tylko dla zaszczepionych pasażerów

Będą jednak wyjątki. Na pokład oprócz zaszczepionych pasażerów wejdą osoby, które z przyczyn medycznych nie będą mogły zostać zaszczepione. To samo dotyczyć będzie członków załogi. Jeżeli jednak nie ma co do tego żadnych przeciwwskazań obsługa samolotów musi wykonać szczepienia do 15 listopada.