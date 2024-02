Austriacki kurort zachwyca. "Opcji na wypoczynek jest wiele"

Austriackie Alpy to prawdziwy raj dla fanów białego szaleństwa. Potwierdza to Iwona Kołczańska, która wraz z rodziną spędziła ferie w rejonie Stubai. - To największy w Austrii ośrodek narciarski na lodowcu. Jest tu aż 65 km szerokich tras - powiedziała dziennikarka w programie "Newsroom WP". To miejsce idealne nie tylko dla fanów szusowania. - Opcji na aktywny zimowy wypoczynek jest wiele. Przede wszystkim mamy ponad 80 km zimowych tras pieszych (...). Bardzo popularne są także saneczki, na których u nas zjeżdżają głównie dzieci, a tutaj jeżdżą wszyscy, oraz lodowiska - podsumowała dziennikarka WP Turystyka.