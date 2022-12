Bajkowa, zimowa sceneria. Leśnicy ostrzegają przed niebezpieczeństwem

"Zimowy las wygląda cudownie i zachęcamy do spacerów. Ale musicie uważać na niebezpieczne zjawisko - okiść" - czytamy w social mediach Lasów Państwowych. Kiedy mamy duże opady mokrego śniegu czy deszczu ze śniegiem w temperaturze około 0 st. C., to mogą się one okazać niebezpieczne dla roślin. Wówczas na gałęziach, a nawet całych koronach osadza się duży ciężar, który dodatkowo przymarza. Wtedy drzewo może się mocno odchylić od pionu, a ostatecznie nawet złamać na różnych wysokościach.