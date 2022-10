Baleary próbują pozbyć się turystów. Chcą wydać 10 milionów euro

Już wcześniej wprowadzono w życie zmiany doczyczące oferty all inclusive. Mowa o ograniczeniach w serwowaniu drinków w hotelach oraz zakaz sprzedaży alkoholu przez sklepy w późnych godzinach nocnych. W ramach walki z pijaństwem wśród turystów, postanowiono zamykać bary i restauracje, które nie dostosowują się do ograniczeń. Niestety, nawet to nie przyniosło oczekiwanych rezultatów.