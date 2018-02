Bardziej i mniej znane hiszpańskie wybrzeża. Wakacje w pełnym słońcu

Costa Brava, Costa del Sol i Costa de la Luz. Trzy hiszpańskie plaże, które słyną z przepięknych widoków, zabytków i bogatego folkloru. Piękne plaże i ukryte zatoki kuszą turystów z całego świata i są oblegane przez spragnionych słońca podróżników.

Śródziemnomorski klimat i letnie temperatury sięgające 30 st. C sprawiają, że w ciągu dnia większość miasteczek na wybrzeżach wyludnia się. Duża część turystów przenosi się wtedy na pofałdowane i pełne zatoczek plaże, by cieszyć się słońcem w zenicie. Jeśli jednak ktoś pokusi się o spędzenie jednego lub dwóch dni na zwiedzaniu największych kurortów regionu, będzie zachwycony bogatą kulturą i urokliwymi miasteczkami wybrzeża.

Costa Brava – bajkowe plaże i ekskluzywne kurorty

Rozciągający się pomiędzy Barceloną francuską granicą kurort jest jednym z najbardziej obleganych miejsc w Hiszpanii. Turyści spędzający wakacje w Tossa De Mar często rezygnują z odpoczynku wśród złotych piasków i wybierają się na wycieczkę po jednej z najlepiej zachowanych starówek w kraju. Wąska zabudowa, ciasno stłoczone kamieniczki i klimatyczne kawiarenki to prawdziwa kwintesencja Hiszpanii. Większość turystów spędza jednak najgorętsze godziny dnia na plażach i w zatoczkach. Część z nich skryta jest za skałami, niemal z każdego miejsca można jednak zobaczyć górującą nad miastem latarnię morską i prowadzący do niej mur. Santa Susana to z kolei kurort, który stanowi dobrą bazę wypadową do Barcelony. Warto przespacerować się po dzielnicy Eixample. Podzielone na czworoboczne kwartały miasto wygląda niesamowicie z lotu ptaka, choć niektórzy mieszkańcy miasta stwierdzają, że taki rozstaw ulic jest nudny.

Costa del Sol – Andaluzja na dłoni

Południowe plaże Hiszpanii, ochrzczone jako Słoneczne Wybrzeże, rozciągają się od Gibraltaru aż do Malagi. Wzdłuż niemal całej plaży mieszczą się ośrodki wypoczynkowe i rezydencje należące do tamtejszej śmietanki towarzyskiej Widać to choćby po leżącej na zachód od Marbelli dzielnicy Puerto Banus. Turyści znajdą tam liczne kawiarnie i restauracje, a także sklepy z odzieżą najsłynniejszych projektantów, natomiast w tamtejszej marinie cumują najbardziej luksusowe jachty. Wybierając ośrodki znajdujące się w środkowej części Costa del Sol, turyści mają możliwość zwiedzenia całej Andaluzji. Kierując się na wschód, warto wstąpić do Muzeum Picassa – Malaga to jego rodzinne miasto. Osoby, które podczas pobytu nastawiają się na zwiedzanie, mogą skorzystać z szybkiej kolei i podczas jednego popołudnia zwiedzić dwa inne miasta Costa del Sol – Banalmadenę i Torremolinos.

Costa del la Luz – plaża światła pełna wrażeń

Region pomiędzy Gibraltarem a granicą Portugalii to miejsce dla miłośników wypoczynku nad Atlantykiem. Wietrzna pogoda zachęca do uprawiania żeglarstwa i windsurfingu, choć miłośnicy słonecznych plaż również znajdą tam swój zakątek. Kurorty położone po stronie oceanu są również bazą wypadową do zwiedzania Sewilli. Bez dwóch zdań najważniejszym punktem wycieczki po stolicy Andaluzji jest Katedra Najświętszej Maryi Panny, największy tego typu budynek na świecie. W środku znajduje się między innymi grób Krzysztofa Kolumba. Nie wszyscy wiedzą, ale dzwonnica katedry pełniła niegdyś funkcję minaretu. Po zdobyciu Sewilli w XIII wieku przekształcono meczet w katolicki kościół, a na wieży zamontowano krzyż i dzwon. Na uwagę zasługuje również Alkazar, pałac królewski będący jednym z najwspanialszych kompleksów w Hiszpanii.

