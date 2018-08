Beach Party na basenach Energylandii i zabawa do północy już 15 sierpnia

Już 15 sierpnia, w dzień wolny od pracy Park Rozrywki Energylandia w Zatorze zaprasza na drugą w tym sezonie imprezę na basenach, czyli Beach Party. Klubowy klimat wodnej części Water Park zapewnią DJ-e Klubów Energy 2000 (wcześniej, w piątek i sobotę Energy 2000 w Przytkowicach świętuję swoje 27 urodziny).

Tego dnia Energylandia zapraszam także na Magic Night, czyli zabawę do północy na ponad 70 atrakcjach. Będzie to wyjątkowa okazja do zabawy na atrakcjach, podczas której towarzyszyć nam będą nocne iluminacje Roller Coasterów, karuzel, czy zjeżdżalni.