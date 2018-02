Berlin - miasto wielu atrakcji kulturalnych

Wybierając się do Berlina, musimy mieć świadomość jego historii i tego, jaki wpływ miała ona na tutejszą architekturę, sztukę i ludzi. Powojenne perypetie związane są z podziałem miasta przez cztery państwa. Słynny mur berliński stał się symbolem – mimo jego zburzenia, wschodnia i zachodnia część Berlina nadal się różnią. Berlin Zachodni i Wschodni to sporo atrakcji kulturalnych, które po prostu warto zobaczyć, a weekend to zdecydowanie za krótko. Przedstawimy kilka subiektywnie wybranych miejsc ze względu na ich klimat i wyjątkowość.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Jeden weekend wystarczy by zwiedzić wszystkie największe zabytki Berlina (Shutterstock.com)

Wyspa Muzeów

Północna część wyspy Spreeinsel, leżącej na rzece Sprewie, to kompleks pięciu muzeów: Muzeum im. Bodego, Muzeum Pergamońskie, Nowe Muzeum, Stara Galeria Narodowa oraz Stare Muzeum. W 1999 r. Wyspa została wpisana na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Muzeum Bodego – ten neobarokowy budynek wzniesiono na przełomie XIX i XX wieku według projektu królewskiego architekta Ernsta von Ihne. Pierwotnie muzeum nosiło imię cesarza Fryderyka III. W latach 50. ubiegłego wieku zmieniło nazwę – Wilhelm von Bode był pierwszym dyrektorem muzeów królewskich. Znajdziemy tam kolekcje malarstwa (Donatello, Bernini, Verrocchio), sztukę bizantyjską, kolekcję rzeźb z kości słoniowej i zbiory monet (od VII wieku p.n.e. do XX wieku).

Muzeum Pergamońskie – to najmłodsze muzeum w Berlinie, bo założone w 1930 r., ale największe z pięciu na Wyspie. Przeniesiono do niego Wielki Ołtarz Zeusa, zwany Ołtarzem Pergamońskim (stąd nazwa tego muzeum). Został on zbudowany 180-160 lat p.n.e. w miejscowości Pergamon (obecnie Bergama w Turcji). Po muzeum możemy poruszać się swobodnie, a czas jaki powinniśmy poświęcić na zwiedzanie to przynajmniej 4 godziny.

Shutterstock.com Podziel się

Nowe Muzeum – budynek wzniesiony w latach 1843-1855 wg projektu Friedricha Augusta Stülera. Po drugiej wojnie światowej prowizorycznie zabezpieczono budynek i przeprowadzono remont fundamentów. W 1997 roku architekt David Chipperfield zrekonstruował go na wzór starego obiektu. W Nowym Muzeum zgrupowano eksponaty pochodzące z Muzeum Sztuki Egipskiej i Zbioru Papirusów, Muzeum Prehistorii i Starożytności oraz Zbioru Sztuki Antycznej.

Stara Galeria Narodowa – to największy zbiór dzieł sztuki z różnych epok, obejmujący okres od rewolucji francuskiej do pierwszej wojny światowej, od klasycyzmu po secesję.

Stare Muzeum – zbudowane według planów Karola Friedricha Schinkla w latach 1923-1930. Jest przykładem najwspanialszych obiektów architektury okresu klasycyzmu. Znajdziemy tu pokaźną Kolekcję Sztuki Antycznej.

Mur berliński

Zbudowany został w 1961 roku, dzieląc Berlin na Zachodni (strefa wpływu aliantów – Amerykanów, Brytyjczyków i Francuzów) i Wschodni (kontrolowany przez Rosję – ówczesne ZSRR). W 1989 roku doszło do jego zburzenia. W wielu punktach miasta znajdziemy jego betonowe fragmenty oraz kilka bram. Jedną z nich jest Checkpoint Charlie na Friedrichstrasse, gdzie znajdowało się przejście dla dyplomatów i cudzoziemców. Mur stał się symbolem obalenia komunizmu w Europie. Z murem wiąże się też East Side Gallery – największa na świecie galeria na świeżym powietrzu, niedaleko Dworca Wschodniego w Berlinie. Na fragmencie muru stworzono około 106 obrazów.

Muzeum Fotografii

Dla interesujących się fotografią jest to miejsce szczególne. To siedziba Fundacji Helmuta Newtona – jednego z najsłynniejszych fotografów w historii. Oprócz zdjęć (nie tylko Newtona) można obejrzeć osobiste przedmioty tego fotografa. W muzeum odbywają się również wystawy czasowe.

Alexanderplatz

To główny węzeł komunikacyjny i plac we wschodniej części Berlina. Kiedyś był jego centralnym punktem Przez mieszkańców miasta zwany jest "Alex". Znany jest z wieży telewizyjnej mierzącej 368 m. Na szczycie wieży znajdują się bar oraz restauracja obrotowa, z których można podziwiać imponującą panoramę miasta. To oficjalnie najwyższa budowla w Niemczech.

Shutterstock.com Podziel się

Kreuzberg

Dawna dzielnica robotnicza po drugiej wojnie światowej stała się miejscem, w którym osiedlili się tureccy emigranci, artyści i radykalna młodzież. Do dziś, mimo jej dość modnego charakteru, zachowała swoją awangardową energię. To miejsce, gdzie można dobrze zjeść, odpocząć, poobcować ze sztuką i pobawić się w licznych, często niszowych klubach. Jednym z ciekawszych miejsc noclegowych jest Michelberger Hotel, z przytulnie, jasno i oryginalnie urządzonymi pokojami. Oczywiście takich miejsc na Kreuzberg jest więcej.

Kreuzberg pełna jest uroczych knajpek i kawiarni. Warto odwiedzić targ Maybachufer, gdzie w każdy piątek można spróbować potraw z całego świata i kupić przyprawy. Jak na orientalnych bazarach – trzeba się targować. W każdą sobotę natomiast odbywa się tam targ odzieży i innych akcesoriów.

Prinzessinnengarten to przykład ogrodu społecznego, który powstał na zaniedbanym Moritzplatz. Aktywiści, sąsiedzi i przyjaciele oczyścili teren i utworzyli gigantyczny ogród, składający się z roślin, które sadzi się tak, aby było zdatne do transportu.. Na miejscu można nie tylko zasadzić taką roślinę, ale i ją zakupić. To dobre miejsce na letnie, niespieszne przebywanie w mieście w otoczeniu typowo działkowym. Dodatkowo znajduje się tam kawiarnia i restauracja, w której można smacznie zjeść.

Akademie der Künste