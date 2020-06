Bhutan – informacje turystyczne i ciekawostki o odosobnionym azjatyckim raju

Bhutan – gdzie jest położony?

Bhutan , czyli Królestwo Bhutanu , znajduje się w Azji Południowej. Kraj nie ma dostępu do morza, od strony wschodniej, północnej i zachodniej graniczy z Chinami, natomiast na południu sąsiaduje z Indiami. Państwo położone jest we wschodniej części Himalajów, które zajmują sporą część powierzchni kraju – ponad połowa Bhutanu znajduje się powyżej 3000 m n. p. m. Najwyższym szczytem kraju jest Gangkhar Puensum, którego wysokość wynosi 7570 m n. p. m. Szczyt ten jest uznawany za górę świętą, w związku z czym nie można się na niego wspinać.

Z Polski najłatwiej dostać się do Bhutanu samolotem. Na międzynarodowe lotnisko w Paro można dolecieć z Bangkoku, Delhi, Dhaki, Kalkuty oraz Katmandu. Ważne jest, że loty należy rezerwować ze sporym wyprzedzeniem, co najmniej dwa miesiące przed planowaną podróżą. W Bhutanie obowiązuje specyficzna polityka dotycząca turystyki, która ma na celu ochronę środowiska i zabytkowych obiektów. W związku z tym jedynie ograniczona ilość turystów może odwiedzać ten kraj i tylko część hoteli może przyjmować zagranicznych gości. Dodatkowo turyści muszą wnieść wysoką opłatę za każdy dzień pobytu w tym himalajskim kraju.

Bhutan – co trzeba wiedzieć?

Królestwo Bhutanujest określane nazwą Druk Jul, co dosłownie oznacza Królestwo Smoka, a mieszkańcy Bhutanu nazywają samych siebie Druk Pa, czyli ludzie grzmotu. Stolicą Bhutanu jest Thimphu, natomiast obowiązująca waluta to ngultrum. Język urzędowy nazywa się dzongkha. Religią, która dominuje w Bhutanie, jest buddyzm, który do 2006 roku był jedyną religią dozwoloną w kraju. Co ciekawe, mimo iż dzisiaj inne religie nie są nielegalne, wciąż spotykane są praktyki zwalczania religii innych niż buddyzm.