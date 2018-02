Białe szaleństwo nie tylko w Austrii, Czechach i Włoszech! Gdzie wybrać się na narty poza utartymi trasami?

Perfekcyjnie przygotowane trasy, sprawnie działająca infrastruktura, miasteczka jak z pocztówek. Czego chcieć więcej? Najlepsze kurorty w Austrii, Francji i Włoszech jak co roku szykują się na przyjęcie tysięcy turystów gotowych szusować po ośnieżonych stokach. Ale ci amatorzy sportów zimowych, którzy czują żyłkę przygody, mogą wybrać się na wyprawę do jednej z mniej znanych zimowych destynacji – od Antarktydy po Nową Zelandię.



W Gruzji na narciarzy czeka 88 km tras

Gruzja

Cel letnich wypraw z plecakiem ukazuje swoje drugie oblicze. W Gruzji na narciarzy czeka 88 kilometrów tras i 39 wyciągów. Największym kurortem jest Gudauri w górach Kaukazu w regionie Mccheta-Mtianetia, gdzie można wznieść się na wysokość 3275 m.n.p.m. Tańszy jest wypoczynek w Goderdzi, gruzińskim Szczyrku, który zachwyca dziką przyrodą.

Jak dolecieć? Lotem z Warszawy do Tbilisi za ok. tysiąc złotych w dwie strony.

Cena ski passu na tydzień: 75 euro

Cena noclegu: od 15 euro za noc od osoby

Więcej informacji: http://www.gudauri.info

Dizin, Iran

W położonym w paśmie górskim Elburs miasteczku Dizin, jednym z 40 najlepszych kurortów narciarskich na świecie, można na trzech tysiącach metrów szusować nawet do maja. Wystarczy zabukować lot do Teheranu, a stamtąd już tylko półtorej godziny dzieli nas od stoków, które niczym nie różnią się od europejskich. Można się tu nawet napić gorącej czekolady w domku przypominającym alpejskie chatki.

Jak dolecieć? Z Warszawy do Teheranu za 800 zł

Cena ski passu na dzień: 10 euro

Cena noclegu: od 70 euro

Więcej informacji: http://www.dizinskiresort.com/

Shymbulak, Kazachstan

Niedaleko dawnej stolicy Ałmaty zainwestowano w stworzenie nowoczesnego kompleksu narciarskiego na wzór zachodnioeuropejski. Efekt? Świetnie przygotowane trasy, nowoczesne wyciągi i hotele, które poziomem nie ustępują alpejskim. A ceny wielokrotnie niższe. Trzygwiazdkowy hotel można już znaleźć za 20 euro za noc.

Jak dolecieć? Z Warszawy do Ałma-Aty z jedną przesiadką za ok. 900 zł.

Cena ski passu na dzień: ok. 20 euro

Cena noclegu: od 10 euro za noc

Więcej informacji: https://www.shymbulakhotel.kz/

Shymbulak

Jackson Hole, Stany Zjednoczone

Większość gwiazd ma w Aspen własne "chalets", w których spędza ferie zimowe. Hollywood winduje w tym kurorcie ceny, podobnie jak w Park City, gdzie odbywa się festiwal kina niezależnego Sundance. Dlatego narciarze, którzy szukają mocnych wrażeń w przystępnej cenie, decydują się na Jackson Hole w Wyoming. Ze 116 tras aż połowa zalicza się tu do trudnych! Kto podejmie wyzwanie?

Jak dolecieć? Z Warszawy do Salt Lake City z dwoma przesiadkami za ok. 2500 zł.

Cena ski passu na dzień: ok. 80 euro

Cena noclegu: od 50 euro

Więcej informacji: https://www.jacksonhole.com/

High 1, Korea Południowa

Cały świat zwróci się w lutym ku miastu Pjongczang. A może by tak połączyć kibicowanie naszym olimpijczykom z własnymi wyczynami sportowymi? High 1 to ośrodek narciarski położony nieopodal, łączący świetnie przygotowane trasy z zapleczem rozrywkowym – kasynami i polami golfowymi.

Jak dolecieć? Z Warszawy do Daegu z dwoma przesiadkami za ok. 3500 zł.

Cena ski passu na dzień: ok.45 euro

Cena noclegu: od stu euro

Więcej informacji: https://www.high1.com/eng/skiInfo/html.high1

Oukaïmeden, Maroko

Zaledwie dwie godziny drogi od Marrakeszu, dokąd Polacy chętnie uciekają przed styczniowymi mrozami, leży Oukaïmeden. Wyciąg (a gdy nie działa... osiołek) zawiezie narciarzy na wysokość 3258 metrów. Trasy nadają się raczej dla doświadczonych narciarzy, bo nie zawsze są perfekcyjnie przygotowane. Mniej dziko jest w pobliskim Michlifen nazywanym Małą Szwajcarią. Tu prawie zawsze świeci słońce, ale powyżej 2500 m.n.p.m. śnieg też jest gwarantowany.

Jak dolecieć? Z Warszawy do Marakeszu z jedną przesiadką za ok. 1500 zł.

Cena ski passu na dzień: ok. 10 euro

Cena noclegu: od 5 euro

Więcej informacji: http://www.skiresort.info/ski-resort/oukaimeden/

Gulmarg, Kaszmir na granicy Indii i Pakistanu

Większe, wyższe, bardziej spektakularne. Tu ośnieżone szczyty złowieszczo górują nad równiną. Wyciąg w Gulmarg, który sięga 4200 m, należy do trzech najwyższych na świecie. Dodatkowe atuty: ski pass kosztuje tu 15 euro, a nocleg 30. Ale nawet doświadczonym narciarzom przyda się na dzikich trasach przewodnik.

Jak dolecieć? Z Warszawy do Islamabadu za ok. 3500 zł.

Cena ski passu na dzień: ok. 20 euro

Cena noclegu: od 30 euro

Więcej informacji: http://skigulmarg.com/

Gulmarg

Cerro Castor, Argentyna

Kurort na końcu świata, położony obok miasta Ushuaia na Ziemi Ognistej, graniczy nieomal z biegunem południowym. Jest tu 30 km tras, a sezon trwa od czerwca do września. Najlepiej zatrzymać się w drewnianym domku z kominkiem przypominającym alpejskie "chalets".

Jak dolecieć? Z Warszawy z trzema przesiadkami do Ushuai za ok. 8 tysięcy złotych.

Cena noclegu: od 60 euro

Więcej informacji: http://www.cerrocastor.com/

Poiana Brașov, Rumunia

Do Transylwanii przyciąga nie tylko Drakula. Zapaleni narciarze odnajdą tu jeden z najlepszych (i najtańszych!) ośrodków w Europie Wschodniej. Szczególnie polecany dla średniozaawansowanych sportowców, bo czarnych tras jest tu tylko kilka.

Jak dolecieć? Z Warszawy do Bukaresztu Lotem za ok. 800 zł.

Cena ski passu na dzień: ok. 25 euro

Cena noclegu: od 40 euro

Więcej informacji: http://www.ski-in-romania.com/resort.php?id=26

Borowec, Bułgaria

Latem Złote Piaski, zimą 48 km tras na maksymalnej wysokości 2500 metrów. Bułgaria jest jedną z czołowych wakacyjnych destynacji. Godzinę drogi z Sofii, w Borowcu odnaleźć można nie tylko łagodne stoki idealna dla początkujących snowboardzistów, ale także spokój blisko natury.

Jak dolecieć? Z Warszawy do Sofii Wizz Airem za ok. tysiąc złotych.

Cena ski passu na dzień: ok. 30 euro

Cena noclegu: od 40 euro za noc

Więcej informacji: http://www.borovets-bg.com/en

Bláfjöll, Islandia

Chociaż ośrodek liczy zaledwie 15 km tras, warto wybrać się tu przejazdem podczas podróży po Islandii. Gorące źródła, wulkaniczne krajobrazy i zorza polarna nie zawiodą nawet najbardziej wymagających turystów, a na narty można skoczyć nawet w nocy, bo wszystkie stoki są oświetlone.

Jak dolecieć? Z Warszawy do Reykjaviku Wizz Airem za ok. tysiąc złotych.

Cena ski passu na dzień: ok. 30 euro

Cena noclegu: od 40 euro

Więcej informacji: http://www.skiresort.info/ski-resort/blafjoell/

Kiroro

Aviemore, Szkocja

Najlepszy w Szkocji i jeden z najlepszych w Wielkiej Brytanii kurort położony jest w parku narodowym. Tu śnieg leży przez cały sezon. Gdzie jeszcze warto się wybrać? Ośrodek The Lecht polecają rodziny z dziećmi, bo ośle łączki i liczne szkółki pozwolą najmłodszym nabyć niezbędnych umiejętności. Za to najbardziej zaawansowani amatorzy zimowych sportów wolą Glenshee z Tigerem, jedną z najtrudniejszych czarnych tras na świecie.

Jak dolecieć? Z Warszawy do Aberdeen z jedną przesiadką za ok. 800 zł.

Cena ski passu na dzień: ok. 30 euro

Cena noclegu: od 50 euro za noc

Więcej informacji: https://www.cairngormmountain.org/

Åre, Szwecja

To właśnie w największym ośrodku narciarskim Szwecji za rok odbędą się mistrzostwa świata. Na turystów czeka tu 91 km tras o różnym poziomie trudności, a poszukiwacze przygód mogą wybrać się na szusowanie poza utartym szlakiem.

Jak dolecieć? Z Warszawy do Östersund z dwoma przesiadkami za 2 tysiące złotych

Cena ski passu na weekend: 300 euro

Cena noclegu: od 130 euro

Więcej informacji: https://www.skistar.com/en/Are/

Kiroro, Japonia

Szybkie wyciągi, świetne restauracje, po równo tras o każdym poziomie trudności. Kto wybiera się do Japonii zanim zaczną kwitnąć wiśnie, może skorzystać z oferty narciarskiej. Amatorzy mocnych wrażeń adrenaliny szukają poza trasami, a obsługa wyciągów przymyka oczy na wyczyny na dziewiczym śniegu.

Jak dolecieć? Z Warszawy z dwoma przesiadkami do Hakodate za ok. 2500 zł w dwie strony.

Cena ski passu na dzień: ok. 45 euro

Cena noclegu: od 300 euro

Więcej informacji: https://www.kiroro.co.jp/

Mzaar, Liban

Godzinę drogi od Bejrutu mieści się największy kurort na Bliskim Wschodzie. 80 km tras i luksusowe opcje après-ski przyciągają nie tylko arabskich szejków, ale i wymagających turystów z Europy.

Jak dolecieć? Z Warszawy do Bejrutu Lufthansą z jedną przesiadką za ok. 1300 zł w dwie strony

Cena ski passu na dzień: ok. 20 euro

Cena noclegu: od 50 euro za pokój

Więcej informacji: http://www.skimzaar.com/

Queenstown, Nowa Zelandia

Narty w Nowej Zelandii stanowią mniejsze wyzwanie niż w Alpach, ale za to zawsze świeci tam słońce. Dodatkowy atut? Sezon trwa od lipca do października, więc na śnieg mogą tam załapać się narciarze zmęczeni europejskim latem. Najbardziej turystów fascynuje ośrodek Mount Ruapehu zbudowany na aktywnym wulkanie.

Jak dolecieć? Z Warszawy do Wellington z trzema przesiadkami za ok. 5 tysięcy złotych

Cena ski passu na dzień: ok. 70 euro

Cena noclegu: od 25 euro za noc

Więcej informacji: https://www.mtruapehu.com/

Antarktyda

Tylko dla odważnych! Wyprawa narciarska do wiecznych śniegów kosztuje co prawda kilkadziesiąt tysięcy złotych, ale oferuje niezapomniane wrażenia, bo oficjalnych tras nikt tu nie wyznaczył, ale śmiałkowie chcą pozostawić po sobie ślad na dziewiczej bieli.