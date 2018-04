Błękitna otchłań Jacob's Well. Niezwykłe kąpielisko w USA

Jedno z najbardziej niesamowitych kąpielisk na świecie można zobaczyć w okolicy miasta Wimberley, na południu USA. Błękitna otchłań zdaje się nie mieć końca i zachęca do zanurkowania w jej głębinach. Jak powstało i co się kryje pod przezroczystą taflą wody?

Jacob’s Well, czyli Studnia Jakuba to nic innego, jak wrota do największej podwodnej jaskini w Teksasie. Kąpielisko usytuowane jest nad mającym 4 metry średnicy wejściem i stanowi jedno z najpopularniejszych miejsc w okolicy na wypoczynek nad wodą. Turyści opalają się na okolicznych skałach bądź skaczą z nich do zbiornika.