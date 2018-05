Boisz się latać? Najtańsze miejsca na wakacje samochodem

Jakie są najlepsze i najtańsze kierunki na udane wakacje z dojazdem własnym? Wybraliśmy ciepłe i słoneczne Francję, Węgry oraz Bułgarię, a wraz z nimi najciekawsze oferty pobytu na Lazurowym Wybrzeżu, nad Balatonem i na Słonecznym Brzegu.

Francja – Lazurowe Wybrzeże

Pierwszym kierunkiem z naszej tegorocznej listy wakacyjnych hitów z dojazdem własnym jest z pewnością najpopularniejszy zakątek Francji , boskie Lazurowe Wybrzeże . Riwiera Francuska odwiedzana jest corocznie przez całe mnóstwo przyjezdnych z całego świata, spragnionych kosmopolitycznej atmosfery luksusu i możliwości spotkania celebrytów. Jeśli oddalimy się jednak nieco od najbardziej oczywistych szlaków, czyli takich miejscowości, jak Cannes albo Saint Tropez , poznamy prawdziwe Lazurowe Wybrzeże. Składa się na nie ogromny odsetek pięknych plaż, zatoczek, skalistych urwisk, pozornie bezdennych wąwozów, gdzie plażowanie i aktywny wypoczynek podczas urlopu są szalenie przyjemnym rozwiązaniem. A to wszystko okraszone jest najlepszą pogodą na kontynencie europejskim, zachęcającą do korzystania z kąpieli słonecznych oraz morskich pomiędzy majem a październikiem. Jeśli chcesz oszczędzić, wybierz Riwierę Francuską już w czerwcu albo zaraz po sezonie urlopowym. Gorąco polecamy - bardzo dobre zresztą przede wszystkim w tej części Europy - kempingi.

Węgry – Balaton

Węgry były turystycznym hitem wśród naszych rodaków jeszcze za czasów PRL, kiedy to wciąż nieliczni mogli sobie pozwolić na wakacje samochodem za żelazną kurtyną. Europejczycy wciąż uwielbiają wyjazdy zarówno do stolicy Węgier, Budapesztu, jak i nad ”węgierskie morze”, czyli nad Balaton. Specyficzne położenie kraju w otoczonej górami kotlinie wytworzyło tutaj wyjątkowy mikroklimat, dzięki któremu Węgry są o wiele cieplejsze niż np. Polska. Jest to odczuwalne szczególnie w ciągu najgorętszych miesięcy w roku. Najpiękniejsze zakątki, które warto odwiedzić, to przede wszystkim zakole Dunaju i Półwysep Tihany. Na Węgrzech znajdziemy całe mnóstwo klimatycznych miejsc, takich jak Szentendre czy Siofok, gdzie doświadczymy iście środkowoeuropejskiego dolce vita z pyszną kuchnią, knajpkami z niesamowitą atmosferą, a także z cudownymi widokami, z dala od bardziej oczywistych lokalizacji. Turystów przyciągają liczne zapomniane przez świat wioski, malownicze miasteczka, szlaki piesze, rowerowe i górskie oraz dobre ośrodki wypoczynkowe.