Brutalna interwencja policji. Pasażer miał popchnąć stewardessę

Samolot linii Ryanair miał odlecieć z lotniska w portugalskim Faro, jednak zdarzył się drobny incydent. Stewardessa stwierdziła, że została popchnięta przez jednego z pasażerów i wezwała policję. Co ciekawe, tej wersji nie potwierdzają świadkowie, którzy byli wtedy na pokładzie.

Brytyjczyk Rafik Boutiche wracał ze swoim kolegą do Wielkiej Brytanii, gdzie mieli wylądować na londyńskim lotnisku Stansted. Gdy wsiedli do samolotu mężczyzna zauważył wolne miejsce, które znajdowało się bliżej kolegi. Usiadł więc, ale od razu zainterweniowała stewardessa, twierdząc, że musi się przesiąść.

Brytyjczyk odmówił, a kobieta wezwała policję, uzasadniając to rzekomym popchnięciem przez pasażera. Czterech funkcjonariuszy próbowało wyciągnąć Boutiche’a z fotela, co zostało nagrane przez kolegę poszkodowanego, Islama Fessiha.

Na filmie słychać, jak sam Boutiche krzyczy do policjantów "Złamiecie mi kark!", a inny pasażer zauważa: "Zrobicie mu krzywdę". W końcu obaj Brytyjczycy opuścili samolot z zamiarem powrotu do domu następnego dnia. Jednak to nie wszystko.