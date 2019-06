Brytyjczyk podarował swój palec od nogi do baru. Chce wypić z nim koktajl

Bar w Dawson City w Kanadzie znany jest na całym świecie. Serwuje whiskey przyprawione trupim palcem. Chętnych nie było końca, dopóki składnik się nie skończył. Teraz pojawiła się nadzieja.

Ostatnio CNN Travel przedstawiło niezwykłą historię pewnego Kanadyjczyka. Pewnego ranka Adam Gerle idąc do pracy, zachwycony znalazł paczkę z zamarzniętym dużym palcem od nogi.

Od 1973 roku odwiedzający bary w Jukonie mają za zadanie wypić szklaneczkę tego nietypowego trunku. Aby dołączyć do klubu i uzyskać certyfikat od baru - usta pijących muszą dotykać palca. Od tego czasu podano już ponad 86 000 koktajli Sourtoe.

Ostatnie znalezisko Gerle należało do Nicka Griffithsa, byłego brytyjskiego żołnierza piechoty morskiej, który stracił go podczas zimowego ultra maratonu w 2018 roku. Podczas pobytu w szpitalu Brytyjczyk zaproponował podarowanie w tej części ciała hotelowi. "W nadziei na powrót do Jukonu, aby zrobić koktajl Sourtoe z własnym palcem u nogi" - czytamy w oświadczeniu, które wydał hotel.