Buty trekkingowe męskie – mus podczas górskich wypadów

Podeszwa – klucz do górskiego sukcesu

Kolejną kluczową cechą każdego górskiego buta jest to, w jaką podeszwę został wyposażony. To właśnie podeszwa bardzo wpływa na cenę obuwia! Dlaczego? Dlatego, że to właśnie podeszwa jest jedynym punktem kontaktu z podłożem i to ona musi zapewnić nam odpowiednią przyczepność. Na rynku znajdziemy wiele modeli obuwia trekkingowego, które korzysta z doskonałej jakości rozwiązań od marek Vibram®, czy POMOCA®.