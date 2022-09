Buty trekkingowe, wysokogórskie czy podejściowe - które sprawdzą się na szlaku jesienną porą?

Ponadto, takie modele wyróżniają się dość charakterystycznym systemem wiązania. Sznurowadła prowadzą często od kostki po same palce. Dzięki takiemu rozwiązaniu pozwalają na możliwie ścisłe dopasowanie cholewki do stopy i tym samym zapobieganie powstawaniu wszelkich luzów. A to przekłada się z kolei na większą precyzję i wyczucie nawierzchni, niezwykle istotną podczas poruszania się po mało stabilnym terenie. Profesjonalne buty podejściowe oferują m.in. Meindl, Salewa, SCARPA, Black Diamond czy Arc'teryx. To producenci wybierani przez doświadczonych wspinaczy i alpinistów z całego świata. Gwarantują zastosowanie najnowszych systemów i technologii, a także wielosezonową wytrzymałość i trwałość.