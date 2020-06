Byczyna – jaka jest historia miasta i jego najważniejsze atrakcje?

Byczyna – gdzie jest położona?

Do miasta można się dostać między innymi pociągiem - przez Byczynę przebiega linia kolejowa łącząca Lubliniec z Poznaniem, jednak najwygodniej przyjechać do Byczyny samochodem. W mieście krzyżują się dwie ważne drogi:

• Droga Krajowa nr 11 (z Bytomia, przez Lubliniec, Byczynę i Poznań do Kołobrzegu

• Droga Wojewódzka nr 487 (z Olesna przez Gorzów Wielkopolski do Byczyny).

Do Byczyny można dojechać również autobusem z Kluczborka.