"Był przerażony i bardzo płakał, cały się trząsł". Zastanów się dwa razy, komu zostawiasz dziecko podczas ferii

9-letni Antek utknął na stoku, a jego opiekun stwierdził, że "dziecko się nie słucha, więc musiał je zostawić." Instruktor Marcin Kęsek pomógł przerażonemu chłopcu zjechać, a całą sprawę opisał w mediach społecznościowych, żeby zwrócić uwagę na problem opieki nad dziećmi podczas szkółek i obozów. W sieci rozpętała się burza.

Na zboczach Kotelnicy, w największej stacji narciarskiej na Podhalu sezon w pełni. Instruktor Marcin Kęsek ma chwilę przerwy przed lekcjami, więc zjeżdża rekreacyjnie po białczańskich trasach. W pewnym momencie jego wzrok przykuwa chłopiec, który samotnie stoi z boku stoku. Zjeżdża dalej. Ale z wyciągu zauważa, że dziecko wciąż jest w tym samym miejscu. Obserwuje, jak podjeżdża do niego grupa z instruktorem, chwilę rozmawiają i zostawiają chłopca samego. Zdziwiony Kęsek postanawia podjechać do malucha, bo mija już 20 minut odkąd zobaczył go pierwszy raz w tym miejscu.