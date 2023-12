Ceny na jarmarkach. Internauci zgodni jak nigdy

"Muszę przyznać, że ceny jedzenia i picia są porównywalne z pójściem do normalnej knajpy" - przyznał Wojciech. Patrząc na ceny na gdańskim jarmarku, nie można się z nim nie zgodzić. Przykładowo kubek grzanego wina kosztuje ok. 18 zł. Warto zwrócić uwagę na to, że w knajpie płacimy nie tylko za jedzenie lub picie, ale także miejsce przy stoliku, obsługę czy możliwość skorzystania z toalety.