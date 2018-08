Ceny straszą nie tylko nad Bałtykiem. Uważajcie na Wenecję

Narzekacie na wysokie ceny w górach? Rybka nad morzem słono was kosztowała? Uważajcie na Wenecję. To miasto wiecznej miłości potrafi nieźle zaskoczyć, ale niekoniecznie romantyzmem.



Juan Carlos Bustamente z Santiago w Chile opublikował na swoim Facebooku rachunek z kawiarni Lavena i napisał: "Nie wiem, co myśleć. Zapłaciłem 43 euro (ok. 180 zł) za dwie kawy i dwie butelki wody!". To "rozbój w biały dzień", "złodziejstwo", "rabunek" komentowano, a jego post szybko rozprzestrzenił się po sieci i wywołał oburzenie nie tylko we Włoszech.