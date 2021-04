Chcesz uciec od tłumów? W tych miejscach zaznasz świętego spokoju

Turyści dzielą się głównie na amatorów wypoczynku nad morzem oraz w górach. To duże uproszczenie, ale według danych portalu Nocowanie.pl właśnie do tamtejszych obiektów noclegowych trafia najwięcej zapytań o wolne terminy na lato. Co bardziej zapobiegliwi rezerwują pobyty z dużym wyprzedzeniem, zwłaszcza gdy planują urlop w Zakopanem, Władysławowie lub innej znanej miejscowości. Trzeba też wziąć pod uwagę fakt, że kurorty, które cieszą się największym zainteresowaniem przed sezonem, później są też najbardziej zatłoczone.

Urlop nad morzem. Tu jest naprawdę spokojnie

WIDEO: Majówka 2021. Dokąd Polacy pojadą na urlop?

Zaciszne miejsca w górach? Da się je znaleźć!

Inna spokojna lokalizacja w górach, choć tym razem znajdująca się w Pieninach, to Jaworki. Wieś położona jest kilka kilometrów od Szczawnicy, w malowniczej dolince. Atrakcją okolicy jest przepiękny Wąwóz Homole i rezerwat przyrody "Biała Woda". Baza noclegowa, dostępna w Jaworkach, przystosowana jest do spokojnego, rodzinnego wypoczynku.

Masowi turyści na razie nie zawitali także w Góry Sowie. Jest to ciekawe pasmo górskie w Sudetach Środkowych, urzekające wspaniałymi panoramami. Miejscowość, w której warto się zatrzymać, to Sokolec. Wieś stanowi znakomitą bazą wypadową na okoliczne szlaki turystyczne. Leży u podnóża Wielkiej Sowy, najwyższego szczytu Gór Sowich, wliczanego do Korony Gór Polski, co na pewno będzie odpowiadać osobom, planującym piesze wędrówki.