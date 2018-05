Chciał przepłynąć Dunaj na dwóch beczkach. Cel: Afryka

Ukraińska Państwowa Straż Graniczna Ukrainy zatrzymała Norwega, który chciał przepłynąć Dunaj, by dostać się do Rumunii, a następnie do Afryki. Chciał tego dokonać przy pomocy dwóch beczek.



Dunaj to druga co do długości (po Wołdze) rzeka w Europie (Shutterstock.com)

Mieszkańcy miasta Izmaił w obwodzie odeskim zauważyli pływającą postać na beczkach i poinformowali pograniczników. "Niedoszły podróżnik wyjaśnił, że planował trafić do Afryki drogą przez Rumunię i inne państwa Unii Europejskiej" - podała ukraińska SG.

Jak informuje PAP, Norweg został zatrzymany za próbę nielegalnego przekroczenia granicy. W trakcie przesłuchania okazało się także, że minął czas jego legalnego pobytu na Ukrainie. Ale to nie wszystko. W komunikacie strażnicy poinformowali także, że znaleźli przy mężczyźnie "128 tabletek z substancją zawierającą narkotyki".

Dunaj to druga co do długości (po Wołdze) rzeka w Europie. Przepływa przez 10 krajów: Niemcy, Austrię, Słowację, Węgry, Chorwację, Serbię, Bułgarię, Rumunię, Mołdawię i Ukrainę (Chorwacja, Bułgaria, Mołdawia i Ukraina mają dostęp tylko do jednego brzegu). W Rumunii rozbudowaną deltą uchodzi do Morza Czarnego.

