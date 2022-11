Chile, czyli kraju papryczki, moai i widoków jak z Marsa

Choć ze względu na nazwę może kojarzyć się z gorącym miejscem, to w najcieplejszym miesiącu jest tam średnio ok. 10 st. C. Skąd zatem to określenie? Przypuszczalnie po raz pierwszy użyli go żeglarze Ferdynanda Magellana, którzy dopłynęli tam w 1520 r. Z pokładu statku dostrzegli podobno łunę unoszącą się nad nieznanym wówczas lądem. Światło najprawdopodobniej pochodziło od ognisk rozpalonych przez ówczesne plemiona zamieszkujące tajemnicze tereny.