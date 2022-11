Chiny mają największą sieć 5G na świecie

Różna strategia operatorów

Trzy lata po wydaniu licencji 5G, China Unicom i China Telecom wspólnie zbudowały pierwszą na świecie sieć 5G SA, którą nie tylko razem tworzą, ale również wspólnie użytkują. Do końca czerwca b.r. w ramach tej sieci uruchomiono łącznie ponad 800 tys. stacji bazowych 5G i osiągnięto stały zasięg w miastach, na terenach miejskich, w powiatach oraz w kluczowych gminach i miasteczkach. Do końca czerwca b.r. China Mobile otworzyło ponad 950 tys. stacji bazowych 5G, w zasadzie osiągając ciągły zasięg w miastach, na terenach miejskich powiatów i w gminach oraz w miasteczkach. Oczekuje się, że do końca tego roku liczba takich stacji przekroczy ponad 1,1 milionów. Wraz z China Mobile, China Broadnet zbudowało kolejne 200 tys. stacji bazowych 5G na obszarach wiejskich.