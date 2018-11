Chiny. Wycieczki nawet od 2,7 tys. zł z wylotem z Polski

Wycieczki do Chin, choć mogą wydawać się bardzo drogie, można zarezerwować w zaskakująco korzystnych cenach. Okazuje się, że oferowane przez biura podróży wyjazdy do Państwa Środka kosztują niekiedy tyle, co wczasy w Egipcie czy Grecji.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Podczas pobytu w Chinach warto korzystać z wycieczek objazdowych, ponieważ w łatwiejszy i szybszy sposób można dotrzeć do największych atrakcji (Shutterstock.com)

Warto wykorzystać trwający sezon jesienno-zimowy na egzotyczną wycieczkę objazdową w atrakcyjnej cenie. Ciekawym wyborem są obecnie kraje azjatyckie, takie jak Chiny, gdzie mnóstwo zwiedzimy i to sporo taniej.

Wycieczka do Chin strzałem w dziesiątkę

Spośród wyjazdów do Chin zdecydowanie królują zorganizowane wycieczki objazdowe z przelotami z naszego kraju. Zapłacimy wówczas najmniej i zobaczymy najwięcej. Najpopularniejsza formuła tego typu wakacji w Chinach obejmuje zazwyczaj łącznie 8 lub 10 dni razem z podróżą, tak jak w przypadku wycieczki ”Pekin i okolice” z lotniska Chopina w Warszawie.

Shutterstock.com Podziel się

Za całą podróż z dwoma posiłkami dziennie zapłacimy poniżej 2,6 tys. zł od osoby. Program zwiedzania obejmuje najciekawsze miejsca pod kątem turystycznym, zawiera wszystkie punkty obowiązkowe, ale nie jest zbyt napięty. Na miejscu mamy zapewnioną polskojęzyczną obsługę pilota i przewodnika, zakwaterowanie w 4-gwiazdkowych hotelach oraz możliwość niespiesznego poznawania lokalnych tradycji i chińskiej kultury. Pekin w pigułce to propozycja dla wszystkich miłośników niestandardowych kierunków turystycznych, pragnących zobaczyć coś interesującego zamiast na wakacjach leżeć plackiem na basenie przy hotelu.

Zwiedzanie Pekinu i okolic

Pobyt w stolicy Chińskiej Republiki Ludowej to niesamowite przeżycie. Zwiedzanie Pekinu i najbliższych okolic podczas zorganizowanej wycieczki objazdowej to bardzo dobry pomysł, nie będziemy bowiem tracić czasu na błądzenie po ogromnym, ok. 22-milionowym mieście, drugim w kraju po Szanghaju pod względem liczby mieszkańców. Harmonogram realizacji głównych punktów bywa zmienny, ale podczas zwiedzania Pekinu z pewnością nie można przeoczyć takich interesujących obiektów, jak obiekty olimpijskie przygotowane na imprezę w 2008 roku czy kompleks sakralnych budowli Świątynia Nieba figurujący w całości na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Warto również wybrać się do stołecznego zoo z pawilonem pandy wielkiej, zakładu rzemieślnika wywarzającego perłową biżuterię, fabryki jedwabiu, Letniego Pałacu cesarza Qianlong z niesamowitymi ogrodami i sztucznym jeziorem, Opery Narodowej, Zakazanego Miasta, Parku Węglowego Wzgórza czy na Chiński Mur. Dodatkowo W Pekinie i najbliższych okolicach turystów przyciągają wodne miasteczko Gubei w górskim otoczeniu, niezwykle nowoczesny gmach telewizji CCTV, Świątynia Lamy z 26-metrowym posągiem Buddy, Świątynia Konfucjusza, Instytut Medycyny Chińskiej. Ponadto polecamy chińskie herbaciarnie, przejażdżkę rikszą po starych dzielnicach Pekinu, zakupy na straganach i targowiskach alei handlowej Wangfujing, a także odwiedzenie słynnej art zone 798, czyli punktu skupiającego artystyczny światek tego gigantycznego, azjatyckiego miasta.

Oprócz Pekinu w Chinach zdecydowanie warto zobaczyć ogromny Szanghaj i cały region albo zdecydować się na nieco dłuższy wyjazd, podczas którego z powodzeniem połączymy odwiedziny w obu miastach. Niezależnie od tego, co wybierzemy, wakacje w Chinach będą naszym urlopowym hitem, pozostającym w pamięci do końca życia.

Shutterstock.com Podziel się

Ceny są aktualne na dzień publikacji.