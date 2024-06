Chiny znoszą wizy dla Polaków. Teraz się zacznie

Dzięki tej decyzji z polskim paszportem będzie teraz można podróżować do Chin w celach turystycznych, biznesowych, rodzinnych i tranzytowych na okres do 15 dni, bez konieczności ubiegania się o wizę. To spora oszczędność czasu i pieniędzy. Wysokość opłaty rządowej zależna była dotychczas od trybu procesowania wniosku i liczby możliwych wjazdów na terytorium Chin. Wynosiła od 395 zł za wizę do Chin w trybie normalnym. 645 zł za wizę do Chin w trybie ekspresowym.