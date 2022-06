Chorwacja gotowa na rekord. "Już ponad 3 mln turystów"

Monika Zymon-Waligórska, prezes Polskiego Towarzystwa Kulturalnego "Polonez" w Splicie była gościem programu WP "Newsroom". Jak przyznała, już widać, że na ulicach chorwackich miast jest bardzo dużo Polaków w stosunku do tamtego roku. Dodała, że ten rok w turystyce zapowiada się rekordowy. - Ministerstwo Turystyki podało, że od początku stycznia do maja przyjechało do Chorwacji już ponad 3 mln turystów - mówiła.

