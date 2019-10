Chorwacja na dwóch kółkach. Gdzie warto wybrać się jesienią?

To, że Chorwacja jest popularnym kierunkiem na letnie wakacje nad morzem, jest faktem powszechnie znanym. Lecz mniej osób wie, że także jesienią ma ona wiele do zaoferowania - również tym, którzy poszukują pełnych adrenaliny przygód na rowerze.

Istria - Parenzana. Na rowerze szlakiem dawnej kolei

Istria to prawdziwy magnes przyciągający spragnionych wypoczynku na adriatyckich plażach. Lecz można tutaj znaleźć także jedne z najbardziej atrakcyjnych tras rowerowych. Komu niestraszne trochę ambitniejsze wyzwania na dwóch kółkach (w tym off-roadowe), koniecznie powinien wybrać się na trasę Parenzana w zachodniej części półwyspu. Pierwotnie była to linia kolei wąskotorowej. Liczyła 123 km i biegła pomiędzy miasteczkiem Poreč na Istrii i włoskim Triestem, łącząc miejscowości położone w głębi lądu, a więc dotychczas nieco odcięte do świata. Linia funkcjonowała od 1902 do 1935 roku, gdy została zamknięta jako niedochodowa.