Chorwacja! Najczęściej wybierany kraj przez Polaków na czarter jachtów!

Chorwacja, czyli żeglarski raj

Każdy, nawet najmniejszy zakątek Chorwacji jest wart zobaczenia. To, co odróżnia ten kraj od innych kierunków, to niesamowita różnorodność. Zaczynając od północnego regionu Adriatyku, przez regiony położone bardziej na południe, takie jak Split, aż po malowniczy Dubrownik – widać, że Chorwacja ma naprawdę sporo do zaoferowania. Jej wyjątkowo długie i zróżnicowane wybrzeże, a także zachwycające krajobrazy mogą być gwarantem pokładowych atrakcji. Sama linia brzegowa ma ponad 6 000 kilometrów i obejmuje dokładnie 1 185 wysp. Każda z nich skrywa w sobie uniwersalne piękno, a zdecydowana większość jest bezludna i można się do nich dostać wyłącznie od strony morza. Nieprzypadkowo więc Chorwacja nosi miano "krainy tysiąca wysp". Urozmaicone wybrzeże oraz łagodny klimat, a także widok gór schodzących wprost do morza to elementy, które szczególnie cenione są w żeglarskim świecie.