Co piją młodzi Chińczycy i jaka herbata jest obecnie popularna w Państwie Środka?

Młodzi Chińczycy dbają o zdrowie

To co wyróżnia nawyki konsumenckie nie tylko europejskiego, ale i chińskiego pokolenia Z, to przykładanie większej uwagi do zdrowia. Z badania wynika, że ponad 60% ankietowanych decyduje się na zakup napoju ze względu na zdrowy skład, 41% konsumentów z pokolenia Z wybiera napoje o zerowej zawartości cukru, 38% decyduje się na napoje o niskiej zawartości cukru, a mniej niż 20% konsumentów z pokolenia Z na napoje słodzone standardowo lub o wysokiej zawartości cukru.