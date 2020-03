Co powinna zawierać apteczka turystyczna?

Na urazy

Urazy i lekkie kontuzje mogą się przytrafić każdemu. I to nie tylko podczas górskiej wspinaczki, joggingu, ale też w trakcie zwykłego spaceru. Oczywiście w przypadku skręcenia nadgarstka lub złamania nogi, należy natychmiast jechać na pogotowie. Jednak w przypadku mniej inwazyjnych stłuczeń lub skaleczeń, z pomocą przyjdzie płyn odkażający i bandaż. Co zatem powinno się znaleźć w naszej apteczce?

• Żel antybakteryjny z alkoholem lub płyn do dezynfekcji

To pierwsza pomoc w przypadku skaleczeń. Można nim także umyć ręce i powierzchnie, na których mogą osiadać drobnoustroje, np. klamki czy deska sedesowa.

Czasami wygodniej przetrzeć ręce czy inne powierzchnie mokrą chusteczką. Zwłaszcza, gdy przez dłuższy czas nie ma dostępu do bieżącej wody. Warto zwrócić uwagę, czy chusteczki są nasączone alkoholem - będziecie mieć pewność, że nie tylko usuną brud, ale i odkażą.

Na złe samopoczucie i nieprzyjemności jelitowe

W podróży jesteśmy narażeni na częste zmiany temperatur. Zimą wchodzimy do ogrzewanych pomieszczeń, latem na odwrót - z upału do klimatyzowanych lokali. A lecąc samolotem możemy zostać zaatakowani przez różne drobnoustroje. Aby być przygotowanym na taki scenariusz, warto zaopatrzyć się nie tylko we wspomniane leki przeciwzapalne, ale również w: