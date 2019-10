Co za widok! Najciekawsze punkty widokowe w Europie, przyciągające tłumy

Aby poczuć atmosferę miasta, najlepiej zaszyć się w jego uliczki, wejść do kawiarni, zajrzeć na targ czy po prostu usiąść na popularnym skwerku. Żeby jednak zobaczyć miasto z szerszej perspektywy, ocenić rozmach z jakim je zbudowano i wyłapać istniejące w nim schematy, trzeba na nie spojrzeć z góry.

Jeśli już nie z lotu ptaka (czy innej jednostki latającej), to przynajmniej z punktu widokowego, który otworzy przed nami szeroki widok na miasto. Platformy, wieże czy tarasy, z których rozciąga się wspaniały widok, same w sobie często są atrakcjami turystycznymi. Szczególnie chętnie wspinają się na nie, zaopatrzeni w aparaty z szerokokątnym obiektywem, miłośnicy miejskich pejzaży.

Najlepszy punkt widokowy francuskiej stolicy? Wbrew pozorom to wcale nie Wieża Eiffla . Z symbolu miasta nie widać bowiem tego, co jest wizytówką Paryża… czyli samej wieży. Zobaczymy ją jednak z wielu innych miejsc, które pozwalają podziwiać miasto z góry.

Jednym z najlepszych jest Wieża Montparnasse. Można z niej obejrzeć całą panoramę Paryża - pełne 360 stopni zachwycającego widoku. Co ważne nie widać stąd samej wieży, która zdaniem wielu, psuje obraz Paryża i zupełnie nie wpisuje się w klimat dzielnicy Montparnasse, nad którą góruje.

Siedząc wygodnie w wagoniku niespiesznie obracającego się London Eye, mamy mnóstwo czasu na rokoszowanie się widokiem miasta, zmieniającym się w zależności od wysokości, na której się znajdujemy. To z pewnością jeden z ciekawszych sposobów na podziwianie panoramy Londynu. Ma jednak dwie wady. Z wagonika nie widać stojącego nad Tamizą Oka Londynu, a za przyjemność jazdy na karuzeli musimy sporo zapłacić.

Jeśli konieczność zapłacenia za fantastyczny widok nas nie zniechęca, obejrzyjmy Londyn z tarasów widokowych The Shard. To najwyższy punkt widokowy w mieści, który gwarantuje panoramiczny widok na całą stolicę Anglii. Na tarasie ustawione są cyfrowe teleskopy, dzięki którym możemy podejrzeć interesujące nas budynki i miejsca, oddalone od wieżowca o wiele kilometrów.

The Shard, London Eye, a także Tower Bridge czy Katedrę Św. Pawła możemy zobaczyć z innego puntu widokowego. Co więcej wstęp jest tu bezpłatny, a poza panoramą miasta, można też podziwiać najwyżej położony publiczny ogród w Londynie. Mowa oczywiście o Sky Garden. Jest tylko jeden haczyk. Tak niezwykła i darmowa atrakcja, przyciągnęłaby miliony gości i zamiast widoków, moglibyśmy oglądać jedynie tłum gapiów. Aby rozwiązać ten problem, wejście do znajdujących się na 35 piętrze (155 metrów nad ziemią) ogrodów jest biletowane. O imienną wejściówkę trzeba się postarać wcześniej, dokonując rezerwacji na stronie Sky Garden.