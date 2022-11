Co zabrać ze sobą na kemping?

Po pierwsze: namiot

Myśląc o spakowaniu rzeczy na kemping, większości z nas do głowy przychodzi namiot. I bardzo dobrze! To obowiązkowa pozycja na liście wyposażenia w tego typu miejscu. Namiot będzie Twoim miejscem na sen i odpoczynek. Im lepszy model wybierzesz, tym wygodniej i lepiej się wyśpisz. Dobierz model także do własnych potrzeb, pory roku, w którą planujesz wakacje, oraz ilości osób, które będą w nim spać. To bardzo ważne, by namiot służył Ci przez lata!