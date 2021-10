Co zapakować do walizki podróżnej?

Podróż, nawet ta niedaleka, wiąże się ze zmianą przyzwyczajeń, nowymi doznaniami kulinarnymi, a czasem także ze stresem spowodowanym chociażby zmianą czasu. Wszystko to może negatywnie wpłynąć na nasze zdrowie i układ trawienny, powodując biegunki i inne problemy. Co spakować na podróż, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i komfortowo zająć się zwiedzaniem i wypoczynkiem? Podpowiadamy.