Coś niesamowitego! Dokonali ważnego odkrycia w kaplicy króla Olbrachta

"Gazeta Krakowska" podaje, że teraz badacze i konserwatorzy zlokalizowali w niej dwie arkady, prawdopodobnie XIV-wieczne. Udało się natknąć m.in. na tę arkadę, którą kiedyś wchodziło się z wnętrza katedry do kaplicy Grota, a później również do kaplicy Olbrachta. To niezwykle istotne odkrycie.