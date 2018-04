Cud natury w sercu Bałkanów. Syri i Kaltër dostępne kiedyś tylko dla elit

Bałkany to jedno z niewielu miejsc w Europie, które wciąż nie są opanowane przez masową turystykę. Kryją wiele przepięknych miejsc. Przedstawiamy dziś jeden z nich – krainę niezwykłych źródeł Syri i Kaltër.

Co ciekawe, niegdyś Syri i Kaltër było zamknięte dla zwiedzających, a dostęp do atrakcji miała wyłącznie komunistyczna elita . Enver Hodża, przywódca Albanii w latach 1945-1985 oraz pierwszy sekretarz komunistycznej Albańskiej Partii Pracy, traktował ją jako własność prywatną i zapraszał tu jedynie swoich honorowych gości.

Większość turystów ogranicza się więc do innej zabawy. Wrzucają do źródła kamienie, by za chwilę podziwiać, jak Syri i Kaltër wyrzuca je z powrotem na powierzchnię. Nie jest znana dokładna głębokość błękitnego zbiornika - udało się dotrzeć na głębokość ok. 50 m. Jest to utrudnione ze względu na siłę z jaką źródło wyrzuca wodę - 6 m sześc. na sekundę.