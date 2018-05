Czarne i różowe plaże w Europie. Dostaniesz się tu w kilka godzin

Na długo wyczekiwany urlop warto wybrać się w wyjątkowe miejsce. Sprawdź, gdzie w Europie możesz poleniuchować na unikalnych, czarnych oraz różowych plażach i zrobić wspaniałe zdjęcia z rajskich wakacji.

Santorini – plaża Kamari

Przepiękna wyspa Santorini to nie tylko stolica wyspy, Fira czy malownicza Oia. W odległości ok. 20 min jazdy autobusem w kierunku południowo-wschodnim od Firy znajdziemy typowe kurorty wypoczynkowe, Kamari i Perissa, oddzielone monumentalną skałą Mesa Vouno. Miejscowości dysponują wyjątkowymi na skalę europejską plażami, z grubym, czarnym piaskiem pochodzenia wulkanicznego, przemieszanym z kamieniami i żwirem. Najsłynniejsza plaża Santorini, zwanego w Polsce Santoryn, to właśnie dwukilometrowa Kamari, bardzo dobrze zagospodarowana, spełniająca najwyższe standardy czystości oraz bezpieczeństwa laureatka prestiżowej Błękitnej Flagi. Do nadmorskiego miasteczka Kamari zjeżdżają się turyści z całej wyspy, żeby podziwiać zachody słońca nad lazurowym morzem przy czarnej plaży. Panuje tutaj iście sielankowy klimat, a przybrzeżne restauracje i pełne uroku knajpki dysponują obuwiem do bezpiecznego poruszania się po plaży, nie trzeba więc kupować swoich butów ochronnych. Warto zajrzeć także do bizantyjskiego, XI-wiecznego kościoła Paraghia Episkopi, wzniesionego w klasycznym stylu greckim. Wschody słońca podziwia się z reguły z okolic promenady i niedalekiego wzniesienia. Infrastruktura jest rozbudowana, a ilość kafejek i tawern w Kamari i okolicach nie pozwoli się nudzić. Można również wypożyczyć samochód lub skuter do zwiedzania pięknej wyspy Santorini na własną rękę, co jest świetnym rozwiązaniem przy dłuższych pobytach.