Czarująca Lublana. Duma Słowenii zaprasza turystów na urlop

Lublana jest jedną z najbardziej nietypowych stolic w Europie. Dlatego jeśli marzy się wam kilkudniowy zagraniczny wyjazd do klimatycznego, kameralnego miasta – główne miasto Słowenii będzie świetnym wyborem. Zwłaszcza że Polscy turyści mogą już wjeżdżać na teren tego państwa bez konieczności przechodzenia kwarantanny lub przedstawiania wyniku testu na koronawirusa.

Odlatując do Polski pod koniec lutego z lotniska im. Jože Pučnika, położonego 25 km na północ od Lublany, jeszcze nikt nie widział, że 2 tygodnie później stolica Słowenii na kilka miesięcy będzie przypominać wymarłe miasto. Władze kraju wprowadziły restrykcyjne przepisy, aby opanować pandemię koronawirusa. Słoweńcy poradzili sobie z zarazą dużo lepiej niż większość państw – odnotowano tam ok. 2 tys. przypadków zachorowania na COVID-19, ponad 100 pacjentów zmarło. Premier Janez Jansza wielokrotnie podkreślał, że jego krajowi udało się "ujarzmić" koronawirusa i poradziła on sobie z epidemią najlepiej w całej Unii, a także że jest w najlepszej sytuacji sanitarnej.

Słowenia ponownie otworzyła się na turysów

Słowenia stworzyła spis państw, których obywatele mogą bez przeszkód wjeżdżać na jej teren, biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną w konkretnych krajach. Zgodnie z najnowszą wersją listy, Polska należy do grupy do "zielonej". W związku z tym turyści z Polski nie muszą przechodzić już obowiązkowej kwarantanny lub robić przed podróżą testu na koronawirusa.

Getty Images Lublana, Słowenia

Wielu urlopowiczów ucieszyła ta wiadomość, ponieważ Słowenia, a zwłaszcza jej stolica, jest w ostatnich latach coraz częściej odwiedzana przez naszych rodaków. Stało się tak za sprawą otwarcia bezpośrednich połączeń lotniczych z Warszawy do Lublany, a także relacje turystów, którzy w zdecydowanej większości wracają zadowoleni z wczasów. A nie ma lepszej reklamy niż rekomendacja ze strony osób, mających okazję osobiście odwiedzić dane miasta czy kurorty. I ja wracając ze Słowenii pomyślałem, że na pewno tu jeszcze wrócę, a nie często wracam ponownie w te same miejsca. Wszakże jest jeszcze tyle do zobaczenia na świecie.

Lublana – daj się oczarować najbardziej zielonej stolicy w Europie

Urlop w dużym miastach rzadko kojarzy się z relaksem. Jednak Lublana, która mimo tego, że z roku na rok staje się coraz bardziej nowoczesna, zachowała swoją sielską atmosferę, otwartość i przyjacielskość miasteczka. Zimą jest trochę senna, ale za to latem ukazuje swoje śródziemnomorskie oblicze, a na wielu uliczkach czekają nas niespodzianki w postaci kafejek z ogródkami oraz atrakcje. Te najważniejsze są blisko siebie położone. Cóż się dziwić, skoro stolica ma dość skromne rozmiary i liczy nieco więcej mieszkańców niż Gdynia (ok. 280 tys. osób), a to zdecydowanie ułatwia jej zwiedzanie.

"Kochane" miasto Słowenii - jak wskazuje jego nazwa - zachwyca uroczymi uliczkami Starego Miasta, zabytkowymi zabudowaniami i licznymi mostami. Jednym z najpiękniejszych i najsłynniejszych z nich jest Potrójny Most - Tromostovje. Jest to grupa trzech mostów, które łączą Stare Miasto z nowoczesnym centrum. Innym, który regularnie przyciąga turystów jest Smoczy Most. Według legendy, Lublanę założył mityczny Jazon, który wraz z Argonautami zabił tutejszego smoka. Aż dwadzieścia bestii ozdabia tę piękną konstrukcję, z których cztery znajdują się na jego skrajnych rogach.

Getty Images Lublana, Słowenia

Zwiedzanie stolicy Słowenii powinno się rozpocząć od Placu Prešerna - centralnego punktu miasta i miejsca spotkań mieszkańców. To tu odbywają się koncerty, imprezy sportowe i wiece polityczne. Stąd także rozchodzą się najważniejsze ulice miasta - Čopova i Miklošičeva. Stąd dotrzemy do dworca kolejowego, Placu Wyzwolenia Narodowego oraz franciszkańskiego Kościoła Zwiastowania.

Obiektem, który koniecznie trzeba zobaczyć, jest zamek - Ljubljanski grad. Pierwsze ślady warowni pochodzą jeszcze z czasów celtyckich i rzymskich. Średniowieczna forteca powstała tu w IX w., a od XIV w. była własnością Habsburgów. Warto też wejść na XIX-wieczną wieżę zamkową i udać się na spacer wzdłuż murów obronnych. Można stąd podziwiać zachwycającą panoramę na Stare Miasto i centrum Lublany. W południowym skrzydle zamku znajduje się Wieża Pięciokątna - są tu organizowane wystawy sztuki, można także odwiedzić sklep z pamiątkami oraz zjeść w tutejszej restauracji.

Spacerując po mieście, nie da się także przeoczyć imponującej katedry św. Mikołaja. Ta barokowa świątynia pochodzi z XVIII w., a jej wnętrze wręcz oszałamia zdobieniami z różowego marmuru, białego stiuku i wszechobecnymi złoceniami.

Getty Images Lublana, Słowenia

Dla tych, których nudzi zwiedzanie imponujących budowli, czeka największy w mieście przepiękny Park Tivoli. Znajduje się w północnej części Lublany i stanowi schronienie dla wielu gatunków ptaków. Znajdziemy tu również wiele dzieł sztuki oraz pochodzący z XVII w. Zamek Tivoli czy Zamek Cekin, w którym obecnie znajduje się Muzeum Współczesnej Historii Słowenii.

Weekend w malowniczej stolicy Słowenii nikogo nie pozostawi obojętnym, warto wybrać się tam przez okrągły rok, a najlepiej w okresie wiosenno-letnim.